El equipo de Unión de la temporada 2017/2018, que logró el pasaje histórico para jugar la Copa Sudamericana 2019, se terminó de desintegrar. Es que Jonathan Bottinelli, el capitán del equipo que era el único superviviente de aquellos 11 jugadores, está a punto de acordar su llegada a Rosario Central.

Para Juan Manuel Azconzábal nunca fue prioridad Jonathan Bottinelli. De hecho, fue la dirigencia de Unión la que convenció al entrenador de intentar que continúe el capitán del equipo en las últimas tres temporadas. Fue así que se le hizo una propuesta que lejos estuvo de satisfacer al jugador.

Unión le ofreció a Bottinelli un contrato por seis meses con una reducción de su salario, lo que fue rechazado por el jugador, que pretendía un vínculo por 18 meses. El club le hizo una nueva propuesta sobre la cual se esperó una contestación que nunca llegó. En el medio apareció Rosario Central.

LEER MÁS: Unión se vuelve a ilusionar con el retorno de Lucas Gamba

Es que Kily González, entrenador de Rosario Central, conoce a Bottinelli de cuando coincidieron en San Lorenzo. Le pidió a los dirigentes que iniciaran las gestiones para sumarlo, pero no encontró el eco esperado. Sin embargo, siguió insistiendo, y en el sur de la provincia ya se anuncia que el fin de semana quedará sellada su incorporación.

El Ciudadano informó en las últimas horas lo siguiente: "Tal como publicó este diario el domingo 9 de este mes Central quiere a Jonathan Bottinelli. Y en las últimas horas la dirigencia auriazul comenzó a negociar con su agente, Sergio Irigoitia, para sumarlo cuanto antes. Es que Kily González lo pretende sí o sí y desde la comisión directiva están predispuestos a darle el gusto".

Unión Jonathan Bottinelli, que negociaba su continuidad en Unión, será jugador de Rosario Central. Prensa Unión

“'En un 75 por ciento'”, así le dijo a este diario una fuente cercana a la dirigencia auriazul con respecto a las chances de que el experimentado defensor se convierta en nuevo jugador del club. Y otra persona cercana a la negociación fue más optimista y se animó a decir que las chances de que Botinelli sea jugador de Central ascienden a un '90 por ciento'”, se destaca en otra parte del artículo.

LEER MÁS: Unión está cerca de sumar a Pablo Palacio como refuerzo

Mientras que luego, se detalla: "Tan fuerte es el interés que tiene el entrenador de sumar al ex hombre de Unión de que su posible arribo hoy no está tan ligado a la desvinculación del uruguayo Cristian González. Hasta la semana pasada era una condición indispensable la salida del Cata, pero ahora no parece tan así. Claro que la idea de la dirigencia es buscarle un nuevo destino al charrúa, ya que percibe un suelo muy importante y el DT ya avisó que no lo tendrá en cuenta".

"La definición sobre la llegada de Bottinelli se dará a la brevedad; ya que la intención del defensor de 35 años es resolver su futuro antes de que comience la próxima semana", se informa en el tramo final de la nota.

De esta manera, los dirigentes de Unión estarán obligados a salir al mercado de pases en busca de un marcador central de jerarquía y experiencia tras la partida de Jonathan Bottinelli a Rosario Central, y según se cuenta ya estarían avanzadas las gestiones por un jugador de esas características, más allá que podrían llegar dos futbolistas para esa posición.