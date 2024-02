Unión empató ante Platense en Santa Fe, juega cada vez peor y otra vez se fue silbado

A Unión no le sirvía otro resultado que la victoria, ya que acumulaba cuatro partidos sin triunfos, con dos empates y dos derrotas, ambas en condición de local. De allí la urgencia por volver a sumar de a tres puntos y ante un rival como Platense que está en la misma situación, por la fecha 6 de la zona B de la Copa de la Liga Profesional. Sin embargo, apenas empató 0-0 y muestra cada vez menos como para intentar enderezar el rumbo. El partido se disputó en el 15 de Abril, con arbitraje de Pablo Echavarría y transmisión de UNO 106.3.

Unión arrancó enchufado, pero ese ímpetu apenas duró unos minutos, en donde generó la única chance de gol, con un remate de Adrián Balboa que el arquero Juan Pablo Cozzani desvío al córner. El Calamar acumulo méritos como para ir ganando pero falló en la definición y, además, contó con la buena respuesta de Nicolás Campisi, que le tapó un mano a mano a Luciano Ferreyra saliendo rápido a neutralizar el remate.

Antes, Ferreyra estuvo cerca de convertir con un remate cruzado que se desvío en un defensor y se fue al lado del caño derecho. Platense siempre estuvo más cerca y Unión otorgó ventajas en defensa, sobre todo por el sector derecho en donde Federico Vera y Nicolás Paz no hicieron un buen primer tiempo.

Lo mejor que le pudo pasar a Unión en la primera etapa fue no irse a los vestuarios perdiendo, ya que jugó realmente mal, no logrando dar dos pases seguidos y sin ideas cuando debía proponer. Le terminó pasando la responsabilidad de tener que salir a ganar y Platense lo aprovechó jugando con inteligencia, más allá de no haber tenido eficacia dentro del área rival.

Unión jugó un pésimo primer tiempo y de milagro no se fue a los vestuarios perdiendo, ya que Platense fue ampliamente superior, no sólo a la hora de manejar el balón, sino también en la generación de situaciones.

Segundo tiempo

En el segundo tiempo, Unión fue más de lo mismo y, en consecuencia, no hizo nada para ganar, salvo en tiempo de descuento cuando Mauro Luna Diale, dentro del área, remató desviado luego de hacer pasar de largo el un defensor. Fue la única chance de gol que generó en la etapa complementaria.

Fue realmente muy pobre lo que ofreció el Tate a lo largo de los 90 minutos. Al equipo no se le cayó una idea y a su entrenador tampoco. Unión claramente involucióno en todos sus aspectos. Se lo nota que no es un equipo trabajado y que lo antes lo suplia con intensidad y actitud, ahora ni con eso le alcanza para ser competitivo.

Un punto sobre nueve en condición de local es una cosecha muy pobre al igual que los seis puntos que lleva conseguidos sobre 18 en juego. Los números le dan la espalda al Kily González y ahora, además de la estadísticas, lo preocupante es el aspecto futbolístico. Nada para rescatar salvo el punto y que no perdió, ya que Platense fue superior pero a esta altura seguir sumando de a un punto no le va a servir. La sensación es de ciclo cumplido, más allá de que seguramente el entrenador siga al frente del plantel, pero la realidad indica que no hay respuestas acorde al contexto y por eso Unión navega en la mediocridad de siempre sumando poco y jugando muy mal.

¡EL TATENGUE Y EL CALAMAR NO SE SACARON DIFERENCIAS EN SANTA FE! | Unión 0-0 Platense | RESUMEN

Formaciones

Unión: Nicolás Campisi; Federico Vera, Nicolás Paz, Miguel Torrén, Claudio Corvalán, Mateo Del Blanco; Mauro Pittón, Joaquín Mosqueira, Mauro Luna Diale; Lucas Gamba y Adrián Balboa. DT: Cristian González.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Gastón Suso y Sasha Marcich; Leonel Picco e Iván Góme; Luciano Ferreyra, Gabriel Hachen y Lisandro Montenegro; Ronaldo Martínez. DT: Sebastián Grazzini.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Árbitro VAR: Yamil Possi.