Unión no hizo pie en Vicente López, perdió una "final" contra Platense y llegará complicado al Clásico Santafesino

Unión jugó un flojísimo primer tiempo en donde fue claramente superado por Platense y no se fue a los vestuarios perdiendo, por exclusiva responsabilidad de Sebastián Moyano quien tuvo dos tapadas estupendas para evitar la caída de su arco. El Tate defendió muy mal y no supo nunca cómo atacar.

El equipo no tuvo la intensidad habitual y por eso perdió todas las divididas. No salió a jugar el partido como una final y la actitud de siempre en esta oportunidad no se vio reflejada. Por ello, el Calamar marcó diferencias respecto al juego, pero también a la hora de meter y correr. El elenco rojiblanco no hizo nada bien a lo largo de los primeros 45'. Ni siquiera dispuso de alguna chance como para abrir el marcador, ya que no logró progresar en ataque y además no tuvo la pelota. Se dedicó a defender y a revolear la pelota para sacársela de encima.

Platense generó la primera chance con un remate de Juan Infante que encontró la pierna de Nicolás Paz para evitar una jugada manifiesta de gol. Pero luego llegarían las opciones más claras de gol y ambas desde afuera del área. Probó Raúl Lozano con un disparo cruzado y Moyano de forma espectacular voló para mandar la pelota al córner.

GRAN SALVADA DE MOYANO.





Y luego el que intentó fue Agustín Ocampo, aunque en esta ocasión dio la sensación de que quiso tirar un centro. No obstante la pelota se metía y una vez Moyano a puro reflejo se elevó para meter la mano y desviar el balón por el fondo de la cancha. A esa altura, era una injusticia que Platense no estuviera ganando el partido.

La mitad de la cancha de Unión no contuvo, ni pudo hacerse de la pelota, por ello, Platense no tuvo ninguna dificultad para recuperar rápido el balón y posicionarse en campo del Tate. Lo único rescatable del elenco conducido por Cristian González fue el empate parcial, dado lo muy mal que jugó.

El complemento

Para el inicio del complemento, el Kily González metió dos cambios buscando mejorar la fisonomía del equipo por eso mando a la cancha a Patricio Tanda y Nicolas Orsini saliendo Mateo Del Blanco y Tiago Banega, ambos de flojo rendimiento. Pero más allá de estas modificaciones, la postura siguió siendo la misma, ya que Platense tenía la iniciativa y Unión esperaba sin proponer nada.

MOYANO, DOS VECES A LO DIBU MARTÍNEZ... ¡¡EN TRES MINUTOS!!





Por ello en los primeros minutos, el Calamar tuvo otra chance muy clara cuando Servetto aguantó la marca de Claudio Corvalán y dentro del área remató de media vuelta, y Moyano, con la pierna derecha extendida, terminó tapando lo que era gol de Platense.

Moyano era la gran figura y el único sostén por el que Platense no podía abrir el marcador ante un Unión indolente, sin carácter y siendo superado por el elenco local. Moyano tapó otro mano a mano a Servetto, pero la acción fue invalidada por posición adelantada del delantero. Unión resistía pero el gol de Platense estaba al caer y llegó de la manera menos pensada en el único error que tuvo Moyano en todo el partido.

PLATENSE PIDE PENAL.





Y es que el arquero rojiblanco salió a cortar un centro y, en su afán por intentar despejar, terminó golpeando en la cabeza a Franco Díaz. El árbitro Fernando Espinoza dejó seguir pero lo llamaron desde el VAR y convalidó la pena máxima. A los 17 minutos, Servetto con un remate potente y esquinado decretó el más que merecido 1 a 0.

¡GOL DE PLATENSE! Nicolás Servetto se hizo cargo de la pelota y anotó el 1-0 vs. Unión en la #CopaDeLaLiga. Grito CLAVE del Calamar.





Ni siquiera en desventaja Unión pudo reaccionar como había sucedido en los primeros cuatro partidos, redondeando por lejos el peor partido de la Copa de la Liga, en donde además perdió el invicto y cortó una racha de 10 partidos sin derrotas. Ya venia jugando mal los últimos dos partidos anteriores y, en esta oportunidad y a diferencia de los anteriores cotejos, no estuvo a la altura de las circunstancias.

Platense lo superó en todos los aspectos y Unión no pudo competir. Jugó el partido en puntas de pie y así le fue. Lo más preocupante es la manera en la que cayó ante un rival limitado como Platense, que supo jugar el partido y lo encaró con la actitud que se requiere para estas circunstancias. En 90 minutos, Unión no generó nada en ataque. Apenas un remate de Gonzalo Morales que pasó cerca del caño del arco defendido por Ramiro Macagno.

Fue realmente paupérrimo el partido que protagonizo Unión y enciende todas las alarmas, no solo por la posición en la que queda en la tabla general, sino porque seis días debe afrontar el Clásico un partido que, sin dudas, marcará un antes y después.

Síntesis

Platense: 12-Ramiro Macagno; 2-Raúl Lozano, 13-Ignacio Vázquez, 6-Gastón Suso, 3-Juan Infante; 8-Franco Díaz, 14-Leonel Picco, 11-Nicolás Castro, 10-Agustín Ocampo; 21-Ciro Rius y 20-Nicolás Servetto. DT: Martín Palermo.

Unión: 25-Sebastián Moyano; 16-Federico Vera, 32-Nicolás Paz, 34-Franco Pardo, 3-Claudio Corvalán, 10-Kevin Zenón; 19-Tiago Banega, 17-Joaquín Mosqueira, 20-Mateo Del Blanco; 7-Mauro Luna Diale y 9-Gonzalo Morales. DT: Cristian González.

Goles: ST 17' Nicolás Servetto (P),

Cambios: ST 0' Patricio Tanda x Banega (U), Nicolás Orsini x Del Blanco (U); 19' Luciano Ferreyra x Ocampo (P), 20' Nadir Zeineddin x Zevetto (O), 29' Daniel Juárez por Paz (U), 30' Francisco Gerometta x Vera (U), 31' Gonzalo Valdivia x Castro (P) y 44' Facundo Russo x Rius (P).

Amonestados: Paz, Moyano y Tanda (U); Servetto, Díaz, Picco, Macagno y Zeineddin (P).

Árbitro: Fernando Espinoza.

Estadio: Ciudad de Vicente López.