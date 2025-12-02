Uno Santa Fe | Unión | Unión

"La prioridad siempre será Unión, pero habrá que esperar la decisión que se tome"

Andrés Fernández, representante de Diego Armando Díaz habló sobre el futuro del delantero por el cual Unión haría uso de la opción

Ovación

Por Ovación

2 de diciembre 2025 · 12:00hs
Unión tiene tiempo hasta el 15 de diciembre para hacer uso de la opción por el 80% de la ficha de Diego Armando Díaz.

Prensa Unión

Unión tiene tiempo hasta el 15 de diciembre para hacer uso de la opción por el 80% de la ficha de Diego Armando Díaz.

Diego Armando Díaz se sumó a Unión a comienzos de este año a préstamo por un año y con opción de compra. Claramente se trató de una apuesta de la dirigencia, ya que el delantero pertenecía a Sportivo Las Parejas, pero venía de jugar en el Club Atlético Susanense.

Y la apuesta salió bien, ya que el delantero de 23 años cuando tuvo la chance de jugar cumplió. Disputó 20 partidos marcando dos goles, uno a Banfield y el restante el más importante ante Cruzeiro por la Copa Sudamericana para el triunfo 1-0.

Lo cierto es que la dirigencia tiene tiempo hasta el 15 de diciembre para hacer uso de la opción por el 80% de la ficha. Y en principio la idea es adquirir ese porcentaje de la ficha, tasada en 180.000 dólares.

El futuro de Diego Armando Díaz

En diálogo con Radio Gol 96.7, Andrés Fernández, representante de Díaz, habló sobre el futuro del delantero y avisó que aún no tuvo ninguna charla con la dirigencia. Pero a la vez, manifestó que al jugador le gustaría permanecer en el Tate, pero en caso de no hacerlo, ya maneja algunas ofertas.

"Diego (Díaz) está muy contento con la ciudad, con el club, se siente muy querido y la realidad es que Unión tiene la posibilidad de hacer uso de la opción hasta el 15 de diciembre. Los rumores periodísticos dicen que Unión lo va a hacer, que van a avanzar, pero bueno, en lo concreto y formalmente todavía no tenemos nada", comenzó contando Fernández.

LEER MÁS: Unión, con la necesidad de invertir un millón de dólares antes de fin de año

Para luego agregar: "La prioridad siempre la va a tener Unión, es el club que le permitió a Diego llegar a Primera División. Él está muy cómodo y después su futuro lo va a decidir Madelón, si va a contar con Diego o no. En el caso de que Unión compre la ficha y Leo decida darlo a préstamo para que tenga rodaje, ahí se analizarán todas las opciones".

"Está claro que opciones habrá, porque es un goleador y siempre los centrodelanteros llaman la atención. La realidad es que hay muchos sondeos y consultas, tanto de la Argentina como del exterior. Por lo cual, iremos viendo en estos 12 o 13 días que faltan para que Unión tome una decisión".

Unión Diego Díaz Madelón
Noticias relacionadas
Froilán Díaz, arquero de Unión, descansa en Reconquista después de su experiencia en el Mundial Sub 17.

Froilán Díaz, cerca de Deportivo Quito: el arquero de Unión analiza irse a Ecuador

Este año se llevaron a cabo las elecciones en Unión y Colón.

Unión o Colón: ¿en cuál elección fueron más socios a votar?

¿que hara union con diego diaz? los dias pasan y el futuro del delantero no se resuelve

¿Qué hará Unión con Diego Díaz? Los días pasan y el futuro del delantero no se resuelve

union presta atencion: talleres tendria en la mira a mateo del blanco

Unión presta atención: Talleres tendría en la mira a Mateo Del Blanco

Lo último

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

Último Momento
Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

Leo Pez gira por Buenos Aires a bordo de Bicho sin dueño

Leo Pez gira por Buenos Aires a bordo de "Bicho sin dueño"

Es oficial: la Liga Profesional confirmó días y horarios de las semis del Clausura

Es oficial: la Liga Profesional confirmó días y horarios de las semis del Clausura

Ovación
Colón define su identidad: qué lugar tendrán los históricos en el proyecto 2026

Colón define su identidad: qué lugar tendrán los históricos en el proyecto 2026

Hora clave en Colón: se define la contratación de Colotto como secretario deportivo

Hora clave en Colón: se define la contratación de Colotto como secretario deportivo

La prioridad siempre será Unión, pero habrá que esperar la decisión que se tome

"La prioridad siempre será Unión, pero habrá que esperar la decisión que se tome"

La verdad es que no me quería ir de Colón, me costó tomar la decisión

"La verdad es que no me quería ir de Colón, me costó tomar la decisión"

Colón se prepara para el traspaso de mando: se inicia la era de José Alonso

Colón se prepara para el traspaso de mando: se inicia la era de José Alonso

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"