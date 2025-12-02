"La prioridad siempre será Unión, pero habrá que esperar la decisión que se tome"

Andrés Fernández, representante de Diego Armando Díaz habló sobre el futuro del delantero por el cual Unión haría uso de la opción

Unión tiene tiempo hasta el 15 de diciembre para hacer uso de la opción por el 80% de la ficha de Diego Armando Díaz.

Diego Armando Díaz se sumó a Unión a comienzos de este año a préstamo por un año y con opción de compra. Claramente se trató de una apuesta de la dirigencia, ya que el delantero pertenecía a Sportivo Las Parejas, pero venía de jugar en el Club Atlético Susanense.

Y la apuesta salió bien, ya que el delantero de 23 años cuando tuvo la chance de jugar cumplió. Disputó 20 partidos marcando dos goles, uno a Banfield y el restante el más importante ante Cruzeiro por la Copa Sudamericana para el triunfo 1-0.

Lo cierto es que la dirigencia tiene tiempo hasta el 15 de diciembre para hacer uso de la opción por el 80% de la ficha. Y en principio la idea es adquirir ese porcentaje de la ficha, tasada en 180.000 dólares.

El futuro de Diego Armando Díaz

En diálogo con Radio Gol 96.7, Andrés Fernández, representante de Díaz, habló sobre el futuro del delantero y avisó que aún no tuvo ninguna charla con la dirigencia. Pero a la vez, manifestó que al jugador le gustaría permanecer en el Tate, pero en caso de no hacerlo, ya maneja algunas ofertas.

"Diego (Díaz) está muy contento con la ciudad, con el club, se siente muy querido y la realidad es que Unión tiene la posibilidad de hacer uso de la opción hasta el 15 de diciembre. Los rumores periodísticos dicen que Unión lo va a hacer, que van a avanzar, pero bueno, en lo concreto y formalmente todavía no tenemos nada", comenzó contando Fernández.

Para luego agregar: "La prioridad siempre la va a tener Unión, es el club que le permitió a Diego llegar a Primera División. Él está muy cómodo y después su futuro lo va a decidir Madelón, si va a contar con Diego o no. En el caso de que Unión compre la ficha y Leo decida darlo a préstamo para que tenga rodaje, ahí se analizarán todas las opciones".

"Está claro que opciones habrá, porque es un goleador y siempre los centrodelanteros llaman la atención. La realidad es que hay muchos sondeos y consultas, tanto de la Argentina como del exterior. Por lo cual, iremos viendo en estos 12 o 13 días que faltan para que Unión tome una decisión".