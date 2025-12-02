Uno Santa Fe | Unión | Unión

Los tres jugadores de Unión que estan en la mira: Fascendini, Del Blanco y Vargas

El mercado de pases para Unión abre el 14 de enero de 2026, pero el club ya sabe que Fascendini, Del Blanco y Vargas despiertan interés en el fútbol argentino.

Ovación

Por Ovación

2 de diciembre 2025 · 15:36hs
Los tres jugadores de Unión que estan en la mira: Fascendini, Del Blanco y Vargas

Tres jugadores de Unión se instalaron como nombres atractivos en el mercado nacional tras una temporada sólida. Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco y Lautaro Vargas son seguidos por clubes del país y podrían emigrar si aparecen propuestas firmes, aunque en dos casos todavía no se registraron ofertas concretas.

Valentín Fascendini, regularidad y proyección constante

El mediocampista proveniente de Boca disputó 28 partidos y acumuló 2.267 minutos. Su crecimiento sostenido lo convirtió en un jugador observado por varios clubes, aunque hasta el momento no se filtró que club puja por su pase.

Mateo Del Blanco, el más buscado por River y Talleres

Del Blanco protagonizó una de las mejores temporadas del plantel: 41 partidos, 3.290 minutos, un gol, cinco asistencias y uno de los mejores porcentajes de barridas ganadas del torneo. Su rendimiento despertó un interés real de River y Talleres, los clubes más avanzados en la puja.

LEER MÁS: Unión presta atención: Talleres tendría en la mira a Mateo Del Blanco

Lautaro Vargas, presente firme y futuro marcado en la Sub 20

El defensor completó 35 partidos y 2.378 minutos en el año. Fue titular en 15 de 16 partidos del Torneo Clausura y forma parte del seleccionado Sub 20 de Diego Placente, un aval importante para su crecimiento. Sin embargo, aún no trascendieron las ofertas por él.

LEER MÁS: Unión, con la necesidad de invertir un millón de dólares antes de fin de año

Posibles salidas si llegan propuestas

Aunque Unión pretende retener a sus futbolistas proyectados, los tres podrían ser transferidos si aparecen propuestas acordes. La dirigencia sigue de cerca la evolución del mercado, especialmente en el caso de Del Blanco, el único que hoy cuenta con negociaciones en marcha.

Unión Mateo Del Blanco Lautaro Vargas Valentín Fascendini mercado de pases
Noticias relacionadas
estadisticas de union: mateo del blanco y cristian tarragona se destacan en el futbol argentino

Estadísticas de Unión: Mateo Del Blanco y Cristian Tarragona se destacan en el fútbol argentino

faltan 32 dias para que union inicie la pretemporada y sigue sin definirse el director deportivo

Faltan 32 días para que Unión inicie la pretemporada y sigue sin definirse el director deportivo

Froilán Díaz, arquero de Unión, descansa en Reconquista después de su experiencia en el Mundial Sub 17.

Froilán Díaz, cerca de Deportivo Quito: el arquero de Unión analiza irse a Ecuador

Este año se llevaron a cabo las elecciones en Unión y Colón.

Unión o Colón: ¿en cuál elección fueron más socios a votar?

Lo último

Esperanza: condenaron a un excomisario y a otros policías por conformar una banda que vendía droga en toda la región

Esperanza: condenaron a un excomisario y a otros policías por conformar una banda que vendía droga en toda la región

Dómina volvió a viajar a España y su salida de Unión entra en una etapa decisiva

Dómina volvió a viajar a España y su salida de Unión entra en una etapa decisiva

Estamos cerrando el año con los menores indicadores de violencia en lo que va del siglo, dijo el ministro de Seguridad Cococcioni

"Estamos cerrando el año con los menores indicadores de violencia en lo que va del siglo", dijo el ministro de Seguridad Cococcioni

Último Momento
Esperanza: condenaron a un excomisario y a otros policías por conformar una banda que vendía droga en toda la región

Esperanza: condenaron a un excomisario y a otros policías por conformar una banda que vendía droga en toda la región

Dómina volvió a viajar a España y su salida de Unión entra en una etapa decisiva

Dómina volvió a viajar a España y su salida de Unión entra en una etapa decisiva

Estamos cerrando el año con los menores indicadores de violencia en lo que va del siglo, dijo el ministro de Seguridad Cococcioni

"Estamos cerrando el año con los menores indicadores de violencia en lo que va del siglo", dijo el ministro de Seguridad Cococcioni

Alpine pone fecha al A526, el auto que manejará Franco Colapinto

Alpine pone fecha al A526, el auto que manejará Franco Colapinto

Qué dijo Scaloni sobre la convocatoria de Messi al Mundial 2026

Qué dijo Scaloni sobre la convocatoria de Messi al Mundial 2026

Ovación
Mundial 2026: el grupo más accesible que podría tener la Selección argentina

Mundial 2026: el grupo más accesible que podría tener la Selección argentina

Sorteo Mundial 2026: el grupo más difícil que podría tocarle a la selección argentina

Sorteo Mundial 2026: el grupo más difícil que podría tocarle a la selección argentina

Alpine pone fecha al A526, el auto que manejará Franco Colapinto

Alpine pone fecha al A526, el auto que manejará Franco Colapinto

Qué dijo Scaloni sobre la convocatoria de Messi al Mundial 2026

Qué dijo Scaloni sobre la convocatoria de Messi al Mundial 2026

Yuki Tsunoda queda sin butaca en Fórmula 1

Yuki Tsunoda queda sin butaca en Fórmula 1

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"