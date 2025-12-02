Los tres jugadores de Unión que estan en la mira: Fascendini, Del Blanco y Vargas

El mercado de pases para Unión abre el 14 de enero de 2026, pero el club ya sabe que Fascendini, Del Blanco y Vargas despiertan interés en el fútbol argentino.

Tres jugadores de Unión se instalaron como nombres atractivos en el mercado nacional tras una temporada sólida. Valentín Fascendini , Mateo Del Blanco y Lautaro Vargas son seguidos por clubes del país y podrían emigrar si aparecen propuestas firmes, aunque en dos casos todavía no se registraron ofertas concretas.

El mediocampista proveniente de Boca disputó 28 partidos y acumuló 2.267 minutos . Su crecimiento sostenido lo convirtió en un jugador observado por varios clubes, aunque hasta el momento no se filtró que club puja por su pase.

Mateo Del Blanco, el más buscado por River y Talleres

Del Blanco protagonizó una de las mejores temporadas del plantel: 41 partidos, 3.290 minutos, un gol, cinco asistencias y uno de los mejores porcentajes de barridas ganadas del torneo. Su rendimiento despertó un interés real de River y Talleres, los clubes más avanzados en la puja.

Lautaro Vargas, presente firme y futuro marcado en la Sub 20

El defensor completó 35 partidos y 2.378 minutos en el año. Fue titular en 15 de 16 partidos del Torneo Clausura y forma parte del seleccionado Sub 20 de Diego Placente, un aval importante para su crecimiento. Sin embargo, aún no trascendieron las ofertas por él.

Posibles salidas si llegan propuestas

Aunque Unión pretende retener a sus futbolistas proyectados, los tres podrían ser transferidos si aparecen propuestas acordes. La dirigencia sigue de cerca la evolución del mercado, especialmente en el caso de Del Blanco, el único que hoy cuenta con negociaciones en marcha.