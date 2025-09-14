Mateo Del Blanco, clave en la victoria de Unión: "Vamos paso a paso"

Mateo Del Blanco se refirió a la importancia de la victoria de Unión, de su gol ante Gimnasia y también se refirió a su momento personal.

Mateo Del Blanco brilló en La Plata y fue protagonista en la victoria de Unión por 3-1 ante Gimnasia, anotando uno de los goles más importantes del partido. El volante destacó la relevancia del triunfo y el esfuerzo colectivo: “Fue un partido muy parejo, pero fuimos efectivos en los detalles y supimos manejar el partido. Nos llevamos tres puntos fundamentales”.

El gol que marcó el segundo tanto del Tatengue tuvo un significado especial: “Venía en carrera, no tenía muchas opciones de pase y decidí rematar. Entró y fue una gran alegría. Además, la dediqué a mi abuelo, que hoy cumple cinco años de su fallecimiento. Fue un gol para él, para el cielo”.

Sobre su actualidad personal y la posición que ocupa en el equipo, Del Blanco señaló: “Siempre soñé con estos momentos. He pasado situaciones difíciles, y hoy disfrutar de esto es muy lindo. Entreno mucho y trato de aprovechar los consejos del cuerpo técnico para rendir en cada partido”.

La importancia de Madelón en el momento de Unión

El jugador también destacó la filosofía del grupo y el trabajo de Leo Madelón: “Nos pide ser humildes y compañeros, y que en la cancha nos sintamos como hermanos. Eso se nota y nos permite mantenernos concentrados y aprovechar las oportunidades, como en los goles de hoy”.

Con su actuación, Del Blanco confirma que no solo está en un gran nivel individual, sino que se ha convertido en pieza clave del equipo, que ahora se ilusiona en la Zona A del Torneo Clausura y sigue sumando confianza para mantener la categoría.