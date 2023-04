Limia, sobre Battión y Munúa: "Los dos se rompían el lomo para hacer crecer a Unión"

"Acá ando, disfrutando con la familia, que es el motivo principal por el que me decidí a volver a Buenos Aires. Disfrutándolos y tratando de estar todos los días en lo máximo que se pueda, pero siempre tratando de estar ligado al fútbol", confesó Alejandro Limia, exintegrante de la secretaría técnica de Unión, hoy apuntando a trabajar como colaborador de Juan Cruz Real.

En una charla con Radio Gol 96.7, el también exarquero rojiblanco confirmó su nuevo rol: "Sí, ya está decidido. Desde noviembre pasado, cuando arrancó el Mundial. A Juan (Real) lo conozco hace muchísimos años. Fuimos compañeros en Arsenal por el 2000. Era muy chico. Después las carreras de cada uno se disparó. Un poco de casualidad y, de todo los que se venía analizando con la secretaria técnica, se aceleraron los contactos con Juan. Para mí es un entrenador de futuro y presente. Quizás acá no se valora tanto el trabajo que venía realizando. Así que estamos esperando a ver qué sale".

• LEER MÁS: Méndez, sin misterios para "la final" que jugará Unión

Eso sí, nunca perdió de vista el presente del elenco santafesino: "A Unión lo sigo siempre. En realidad sigo y analizo todo el fútbol argentino y obviamente de manera especial lo que pasa con el club. Creo que siempre hay que mirar arriba y pensar más porque si se empieza a mirar el promedio y el descenso, las energías negativa te termina llegando. Si uno trabaja enfocado en los puntos que te faltan para llegar arriba y no los que necesitas para salir del fondo se consiguen mejores resultados. Es lo que siento yo. Hay que pensar en positivo, aprender de los errores y seguir creciendo".

Spahn Munua Battión.jpg Alejandro Limia contó cómo fue la relación de la secretaría técnica y el DT cuando él aún estaba en Unión.

En el final de lo más sustancioso de la charla, Limia fue sincero respecto a cómo la relación entre Roberto Battión y Gustavo Munúan cuando él estaba: "Con Luis (el presidente, Spahn) cruzamos un par de mensajes la semana pasada cuando Gustavo ya no estaba. Todos trabajaban para Unión y todos querían lo mejor para Unión. Con Roberto y con Gustavo nunca hablé de lo sucedido. Me enteré del quiebre de la relación por la prensa. Estoy al tanto de eso. Lo único que puedo decir es que los dos se rompían el lomo todo el día para crecer a Unión. Yo en el tiempo que estuve, laburé con libertad. Arrancaba temprano en Casasol, me iba al predio con los chicos de inferiores y así todo el día tratando de ayudar a que las cosas mejoren. Se respetaron siempre los parámetros estipulados y por eso puedo decir que mi experiencia en la secretaría técnica fue espectacular".