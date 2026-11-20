La dirigencia rojiblanca tiene como prioridad renovar el contrato con el goleador y en consecuencia las gestiones siguen su curso en medio de un marcado optimismo

Las gestiones llevan un tiempo y es lógico dado que no se trata de una negociación sencilla . No obstante, existe optimisto entre las partes para lograr que Cristian Tarragona extienda su contrato con Unión.

La dirigencia rojiblanca tiene como prioridad mantener al goleador y por ello desde hace semanas viene negociando con el jugador y con su representante.

Si bien por ahora no existe un acuerdo, la realidad indica que hay muy buena predisposición, ya que el deseo del jugador es continuar en la institución.

En lo que ya se pusieron de acuerdo es en la duración de vínculo, que sería por dos años. Sucede que Tarragona pretende que Unión compre la ficha del futbolista, que vendría a ser una especie de prima.

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Y es que cuando Tarragona se sumó al club a mediados del 2025 lo hizo con el pase en su poder y por ese motivo, Unión no tuvo que pagar un préstamo, es decir, llegó sin cargo.

De allí el reclamo del jugador para que el club reconozca lo que sucedió y de esta manera, poder cobrar un dinero a la hora de extender el contrato.

La dirigencia rojiblanca le propone un aumento importante en el contrato, pero antes debe resolver la cuestión mencionada. Y además, club propone incorporar premios por objetivos como parte del acuerdo económico.