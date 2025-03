Unión, manos a la obra con la mira en su visita a Aldosivi

LEER MÁS: Qué jugadores podría recuperar Unión ante Aldosivi

El técnico rojiblanco podría contar con el regreso del delantero ecuatoriano José Angulo, quien viene trabajando para recuperar su mejor forma.

Sin embargo, la situación de Bruno Pittón sigue siendo incierta, ya que las posibilidades de que el lateral se encuentre en condiciones para el partido ante Aldosivi son bajas, aunque se seguirá evaluando su evolución.

Qué plan tiene Kily González para visitar a Aldosivi

No hay demasiadas referencias en cuanto al equipo titular que pararía Kily González, aunque podría repetir el que viene de comenzar el choque ante Racing.

Está claro que no tocará el sistema de juego, es decir el 5-3-2, mientras que no se descarta algún retoque en la mita de la cancha y en la delantera, en relación al partido ante la Academia. Lo bueno es que en dicho cotejo no hubo jugadores lesionados ni suspendidos.

El plantel se trasladará en vuelo chárter hacia Mar del Plata y regresará de la misma manera, lo que facilitará la logística del equipo en este apretado calendario.

Cabe destacar que el miércoles de la próxima semana, el conjunto tatengue recibirá a Cruzeiro en el Estadio 15 de Abril, por la primera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana. Un inicio clave para el equipo, que busca protagonismo en el torneo continental.