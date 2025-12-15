Unión sigue sin fecha de Asamblea y crece la tensión por el balance y las deudas

Aunque aún no hubo confirmación oficial, los rumores indican que la Asamblea en Unión podría convocarse para el lunes 29 de diciembre.

Unión atraviesa semanas de indefinición institucional y, a pocos días de cerrar el año, todavía no fijó la fecha de la Asamblea Ordinaria. En el mundo rojiblanco crece la expectativa —y también la inquietud— ante la posibilidad de que finalmente sea convocada para el próximo lunes 29 de diciembre, aunque hasta el momento no hubo anuncio formal por parte del club.

Originalmente, la Asamblea estaba prevista para el 28 de noviembre, pero la dirigencia no logró cerrar los números a tiempo y decidió postergarla hacia la segunda quincena de diciembre. Una situación que, lejos de ser excepcional, se repite en la gestión de Luis Spahn y que suele generar fuertes cuestionamientos desde la oposición.

Con el calendario avanzando y sin confirmación oficial, la demora alimenta rumores y tensiones internas, en un contexto que anticipa un debate áspero cuando finalmente se abran las puertas del recinto.

Reuniones y un dato que encendió alarmas

Durante las últimas semanas se sucedieron reuniones entre dirigentes del oficialismo y referentes de la oposición, en las que se compartieron algunos lineamientos del próximo balance. En esos encuentros se informó que la Memoria y Balance del último ejercicio arrojaría un déficit cercano a los 3 millones de dólares, una cifra que aún no fue oficializada, pero que ya generó preocupación puertas adentro.

Buena parte de ese rojo estaría explicado por el primer semestre del año, período en el que el club realizó varias incorporaciones y concretó muy pocas ventas. Ese desbalance entre ingresos y egresos dejó números difíciles de sostener, en un contexto económico complejo que atraviesa a la mayoría de las instituciones del fútbol argentino.

El foco opositor: la deuda con Spahn

Desde el frente opositor que lidera Héctor Desvaux, las críticas no se limitan al déficit del ejercicio. También se insiste en pedir explicaciones sobre la deuda que mantiene el club con el presidente Luis Spahn, informada oportunamente en alrededor de 5 millones de dólares.

Ese punto aparece como uno de los ejes centrales del cuestionamiento opositor, que reclama mayor claridad sobre el origen, las condiciones y el impacto real de ese pasivo en la economía del club.

Un escenario que promete debate

Todo indica que, cuando la Asamblea finalmente se realice, no será un mero trámite administrativo. La combinación de un déficit millonario, deudas sensibles y una postergación que ya genera desgaste anticipa un clima tenso, con cruces y pedidos de explicaciones.

Mientras tanto, Unión sigue sin fecha confirmada y con un calendario que corre. La convocatoria de la Asamblea aparece como una necesidad urgente para empezar a despejar dudas y encarar el futuro institucional con mayor certidumbre.