Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión sigue sin fecha de Asamblea y crece la tensión por el balance y las deudas

Aunque aún no hubo confirmación oficial, los rumores indican que la Asamblea en Unión podría convocarse para el lunes 29 de diciembre.

Ovación

Por Ovación

15 de diciembre 2025 · 10:52hs
Unión sigue sin fecha de Asamblea y crece la tensión por el balance y las deudas

Foto | @AmdiGutierrez

Unión atraviesa semanas de indefinición institucional y, a pocos días de cerrar el año, todavía no fijó la fecha de la Asamblea Ordinaria. En el mundo rojiblanco crece la expectativa —y también la inquietud— ante la posibilidad de que finalmente sea convocada para el próximo lunes 29 de diciembre, aunque hasta el momento no hubo anuncio formal por parte del club.

Una Asamblea que se hace esperar

Originalmente, la Asamblea estaba prevista para el 28 de noviembre, pero la dirigencia no logró cerrar los números a tiempo y decidió postergarla hacia la segunda quincena de diciembre. Una situación que, lejos de ser excepcional, se repite en la gestión de Luis Spahn y que suele generar fuertes cuestionamientos desde la oposición.

LEER MÁS: Inminente anuncio de Unión de la compra de Diego Armando Díaz

Con el calendario avanzando y sin confirmación oficial, la demora alimenta rumores y tensiones internas, en un contexto que anticipa un debate áspero cuando finalmente se abran las puertas del recinto.

Reuniones y un dato que encendió alarmas

Durante las últimas semanas se sucedieron reuniones entre dirigentes del oficialismo y referentes de la oposición, en las que se compartieron algunos lineamientos del próximo balance. En esos encuentros se informó que la Memoria y Balance del último ejercicio arrojaría un déficit cercano a los 3 millones de dólares, una cifra que aún no fue oficializada, pero que ya generó preocupación puertas adentro.

Buena parte de ese rojo estaría explicado por el primer semestre del año, período en el que el club realizó varias incorporaciones y concretó muy pocas ventas. Ese desbalance entre ingresos y egresos dejó números difíciles de sostener, en un contexto económico complejo que atraviesa a la mayoría de las instituciones del fútbol argentino.

El foco opositor: la deuda con Spahn

Desde el frente opositor que lidera Héctor Desvaux, las críticas no se limitan al déficit del ejercicio. También se insiste en pedir explicaciones sobre la deuda que mantiene el club con el presidente Luis Spahn, informada oportunamente en alrededor de 5 millones de dólares.

Ese punto aparece como uno de los ejes centrales del cuestionamiento opositor, que reclama mayor claridad sobre el origen, las condiciones y el impacto real de ese pasivo en la economía del club.

Un escenario que promete debate

Todo indica que, cuando la Asamblea finalmente se realice, no será un mero trámite administrativo. La combinación de un déficit millonario, deudas sensibles y una postergación que ya genera desgaste anticipa un clima tenso, con cruces y pedidos de explicaciones.

LEER MÁS: Unión y un mercado con múltiples frentes abiertos: los puestos a reforzar

Mientras tanto, Unión sigue sin fecha confirmada y con un calendario que corre. La convocatoria de la Asamblea aparece como una necesidad urgente para empezar a despejar dudas y encarar el futuro institucional con mayor certidumbre.

Unión Asamblea Luis Spahn
Noticias relacionadas
pipo desvaux revelo claves de la charla anual y llamo a un cambio profundo en union

Pipo Desvaux reveló claves de la charla anual y llamó a un cambio profundo en Unión

T

Cómo sería el camino de Unión hacia la final de la Copa Argentina

vazzoler, con nuevo desafio en union: con madelon la conexion fue inmediata

Vazzoler, con nuevo desafío en Unión: "Con Madelón la conexión fue inmediata"

Unión se coronó campeón del Clausura femenino Narela Gómez.

Unión se consagró campeón del Clausura Femenino Narela Gómez

Lo último

Colón apunta la pretemporada y se perfila para jugar la Serie Río de la Plata

Colón apunta la pretemporada y se perfila para jugar la Serie Río de la Plata

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Atenas cierra el año ante Platense en Vicente López

Atenas cierra el año ante Platense en Vicente López

Último Momento
Colón apunta la pretemporada y se perfila para jugar la Serie Río de la Plata

Colón apunta la pretemporada y se perfila para jugar la Serie Río de la Plata

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Atenas cierra el año ante Platense en Vicente López

Atenas cierra el año ante Platense en Vicente López

El emotivo mensaje de un chico santafesino de 14 años que vive en un hogar para esta Navidad: Anhelo con toda mi alma tener una familia

El emotivo mensaje de un chico santafesino de 14 años que vive en un hogar para esta Navidad: "Anhelo con toda mi alma tener una familia"

Coronda: detuvieron al padre de una adolescente de 17 años hallada muerta en su vivienda

Coronda: detuvieron al padre de una adolescente de 17 años hallada muerta en su vivienda

Ovación
Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Colón apunta la pretemporada y se perfila para jugar la Serie Río de la Plata

Colón apunta la pretemporada y se perfila para jugar la Serie Río de la Plata

El extremo que Colón tiene en la mira y por el cual busca avanzar

El extremo que Colón tiene en la mira y por el cual busca avanzar

Andrés Yllana, el elegido para ser nuevo DT de San Martín de Tucumán

Andrés Yllana, el elegido para ser nuevo DT de San Martín de Tucumán

Kimberley se quedó con el Clausura del Promocional en un final para el infarto

Kimberley se quedó con el Clausura del Promocional en un final para el infarto

Policiales
Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026