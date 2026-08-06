Unión necesita despegar y tiene una cita clave frente a Lanús en el 15 de Abril

Unión será local este jueves, desde las 19, en el 15 de Abril, en el duelo pendiente de la segunda fecha. Leonardo Madelón recupera piezas importantes para ir por un triunfo clave.

Unión afrontará este jueves un compromiso trascendental cuando reciba a Lanús, desde las 19, en el estadio 15 de Abril, en el encuentro pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo de Leonardo Madelón necesita sumar de a tres por primera vez en el certamen para empezar a escalar posiciones y recuperar confianza.

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El partido contará con el arbitraje de Nicolás Lamolina, mientras que José Carreras estará a cargo del VAR. La transmisión será de TNT Sports Premium.

Unión busca despegar en el Clausura

El comienzo del semestre no fue el esperado para el Tatengue. En su estreno igualó 2-2 ante Platense como local y luego sufrió una derrota por 2-0 frente a Gimnasia de Mendoza, resultados que lo dejaron con apenas un punto en dos presentaciones.

A eso se le suma la eliminación en la Copa Argentina antes del Mundial, tras caer frente a Independiente, por lo que el campeonato local pasó a ser el principal objetivo del equipo rojiblanco.

Para este compromiso, Leonardo Madelón recupera dos futbolistas importantes. Maizon Rodríguez dejó atrás una molestia muscular y volverá al equipo en lugar del juvenil Tomás Fagioli.

La otra gran novedad pasa por Mauro Luna Diale, quien finalmente fue habilitado y aparece con grandes chances de meterse entre los titulares. El volante ofensivo podría reemplazar a Misael Aguirre, aunque tampoco se descarta que el entrenador opte por incluir desde el arranque a Marcelo Estigarribia, una de las alternativas que manejó durante la semana.

Lanús llega golpeado y con bajas importantes

El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino arriba a Santa Fe con la necesidad de recuperarse luego de una serie de resultados negativos.

El Granate había iniciado el semestre con dos victorias consecutivas: 2-0 sobre Cienciano por la Copa Sudamericana y 1-0 frente a San Lorenzo en el Clausura. Sin embargo, posteriormente sufrió una dura eliminación internacional al caer 4-0 en Perú ante Cienciano y, en su última presentación, perdió 1-0 como local frente a Instituto, con un gol agónico de Fernando Alarcón.

Además, el entrenador perdió a una pieza clave en la defensa. José María Canale sufrió una molestia muscular y quedó descartado para visitar a Unión. El paraguayo, que disputó el Mundial 2026 con su selección, será preservado pensando en el compromiso del próximo lunes frente a Talleres.

Su lugar será ocupado por Ronaldo Dejesús, quien conformará la zaga central junto al experimentado Carlos Izquierdoz.

Buenas y malas noticias para Pellegrino

Dentro del panorama médico granate, una de las novedades positivas es la recuperación de Eduardo "Toto" Salvio, quien dejó atrás un edema muscular en el isquiotibial izquierdo y volvió a integrar la lista de convocados.

No obstante, el ex Boca llegaría con lo justo desde lo físico y todo indica que comenzará el encuentro en el banco de suplentes.

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En contrapartida, Marcelino Moreno continúa recuperándose de su lesión y ni siquiera trabaja a la par del plantel, por lo que quedó descartado para el compromiso en Santa Fe.

Con necesidades similares pero realidades diferentes, Unión y Lanús protagonizarán un duelo de alto voltaje en el 15 de Abril, donde el Tatengue intentará conseguir su primera victoria en el Clausura y el Granate buscará dejar atrás una racha adversa para mantenerse en la pelea por los puestos de copas internacionales.

Probables formaciones de Unión y Lanús

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi, Ignacio Malcorra; Misael Aguirre, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Lanús: Nahuel Lozada; Leonardo Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús y Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo, Matías Sepúlveda, Ramiro Carrera; Lucas Besozzi y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 19.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: José Carreras.

Estadio: 15 de Abril.

TV: TNT Sports Premium.