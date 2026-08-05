La Reserva de Unión sumó su tercer empate consecutivo

El elenco rojiblanco igualó en condición de local ante Argentinos Juniors 1-1, cosechando su tercera igualdad en el Torneo Clausura Proyección

Este miércoles, en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura, la Reserva de Unión empató 1-1 ante Argentinos Juniors en el predio de La Tatenguita.

El Bicho se puso en ventaja cuando se jugaban 25' de la primera etapa con el gol anotado por el japonés Ryoga Kida. Mientras que para el Tate igualó Lucas Cacciabué a los 4' del complemento.

Con este resultado, el Tate suma tres unidades en el torneo, producto de tres empates consecutivos. Ya que antes de la igualdad contra Argentinos, el elenco rojiblanco había repartido unidades contra Aldosivi y Argentinos empatando 0-0.

La formación de Unión fue la siguiente: Juan Kuverling; Nazareno Fazzi, Jesús Schalbeter, Mario Mosset, Santiago Zenclussen; Mateo Peresutti, Simón Bigot, Lucas Cacciabue, Dylan Greco; Ricardo Solbes y Thiago Fernández.