Cómo le fue a Unión con Nicolás Lamolina como árbitro

La AFA designó a Nicolás Lamolina para el duelo pendiente de la segunda fecha del Clausura. El Tatengue perdió apenas cuatro de los 23 partidos que disputó bajo su arbitraje, mientras que el Granate registra un balance negativo.

La AFA confirmó las autoridades para el encuentro que sostendrán Unión y Lanús este jueves, desde las 19, en el estadio 15 de Abril, por la fecha pendiente de la segunda jornada de la Zona A del Torneo Clausura. El árbitro principal será Nicolás Lamolina, quien volverá a dirigir al Tatengue después de más de dos años y con un historial que invita al optimismo en Santa Fe.

Lamolina estará acompañado por Pablo Acevedo y Marcelo Bistocco como asistentes, Agustín Vegetti será el cuarto árbitro, mientras que José Carreras estará a cargo del VAR y Diego Romero será el AVAR.

Un árbitro que suele traer buenas noticias para Unión

El compromiso ante Lanús será el 24° partido de Unión con Nicolás Lamolina como juez principal. Y los antecedentes son ampliamente favorables para el conjunto rojiblanco.

En los 23 encuentros anteriores, el Tatengue consiguió 10 victorias, nueve empates y apenas cuatro derrotas, un registro que refleja una marcada tendencia positiva cada vez que el árbitro de San Fernando estuvo al frente.

El primer antecedente se remonta al 8 de noviembre de 2013, cuando Unión igualó 4-4 frente a Boca Unidos en la vieja Primera B Nacional, en uno de los partidos más recordados de aquella temporada.

La última vez que Lamolina dirigió al elenco santafesino fue el 25 de febrero de 2024, en la contundente goleada por 4-1 sobre Independiente Rivadavia, por la Copa de la Liga, durante el ciclo de Cristian González.

Del ascenso a los grandes triunfos en Primera

La relación entre Unión y Lamolina atraviesa distintas etapas del club. El árbitro estuvo presente durante la campaña del ascenso de 2014, impartiendo justicia en encuentros importantes como el 3-0 sobre Huracán y la victoria como visitante frente a Atlético Tucumán.

Ya en la Liga Profesional también dirigió varios triunfos que quedaron en el recuerdo de los hinchas rojiblancos, entre ellos el 1-0 ante Racing en Santa Fe en 2016, el éxito frente a Gimnasia de La Plata en 2017 y el histórico 2-1 frente a River en el Monumental en 2019.

En tiempos más recientes también estuvo presente en la victoria por 1-0 sobre Racing en Avellaneda y en la goleada frente a Independiente Rivadavia.

Lanús, con un panorama muy diferente

Los números cambian considerablemente cuando se analiza el historial de Lamolina con Lanús.

El Granate fue dirigido por el árbitro en 12 oportunidades, con un balance de cuatro victorias, dos empates y seis derrotas, una estadística claramente menos favorable que la de Unión.

Además, durante esos encuentros el conjunto bonaerense convirtió 13 goles, recibió 15, sufrió cuatro expulsiones y acumuló 28 tarjetas amarillas, reflejando un saldo negativo tanto en resultados como en el aspecto disciplinario.

El antecedente más reciente se registró el 26 de marzo de este año, cuando Lanús cayó 1-0 ante Argentinos Juniors.

Un dato que alimenta la ilusión rojiblanca

Si bien las estadísticas no definen lo que sucede dentro de la cancha, suelen convertirse en un dato que los hinchas miran de reojo en la previa de cada partido.

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En ese sentido, el historial con Nicolás Lamolina representa un antecedente alentador para Unión, que buscará aprovechar esa tendencia favorable para conseguir este jueves, frente a Lanús, su primer triunfo en el Torneo Clausura y comenzar a enderezar su campaña ante su gente en el 15 de Abril.