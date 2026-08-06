Segundo ciclo: Iván Delfino firmó su contrato como técnico de Colón

Iván Delfino arrancó su segundo ciclo como entrenador sabalero y en las últimas horas el DT puso el gancho, firmando contrato con Colón hasta diciembre del 2027

El lunes por la tarde, Iván Delfino aceptó la oferta para convertirse en técnico de Colón y el martes, en horario vespertino llevó adelante su primer entrenamiento al frente del plantel rojinegro.

Luego de la práctica, Delfino tomó contacto con la prensa y el miércoles dispuso de una jornada de doble turno. Y en horas de la noche, Colón a través de sus redes sociales anunció la firma del contrato.

Acompañado por el presidente sabalero José Alonso, Iván Delfino puso el gancho, firmando el vínculo que lo liga a Colón hasta el 31 de diciembre del 2027.

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Con la particularidad, de que un 5 de agosto de 2024, la dirigencia que encabezaba Víctor Godano decidió despedir a Delfino, luego de que Colón perdiera como local ante Mitre de Santiago del Estero.

Y exactamente dos años después, un 5 de agosto de 2026, Delfino firmó su contrato con el Sabalero para así iniciar su segundo ciclo en el club del cual es hincha.