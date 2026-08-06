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Segundo ciclo: Iván Delfino firmó su contrato como técnico de Colón

Iván Delfino arrancó su segundo ciclo como entrenador sabalero y en las últimas horas el DT puso el gancho, firmando contrato con Colón hasta diciembre del 2027

Ovación

Por Ovación

6 de agosto 2026 · 08:45hs
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Iván Delfino firmó su contrato con Colón.

Iván Delfino firmó su contrato con Colón.

El lunes por la tarde, Iván Delfino aceptó la oferta para convertirse en técnico de Colón y el martes, en horario vespertino llevó adelante su primer entrenamiento al frente del plantel rojinegro.

Delfino firmó su contrato con Colón

Luego de la práctica, Delfino tomó contacto con la prensa y el miércoles dispuso de una jornada de doble turno. Y en horas de la noche, Colón a través de sus redes sociales anunció la firma del contrato.

Acompañado por el presidente sabalero José Alonso, Iván Delfino puso el gancho, firmando el vínculo que lo liga a Colón hasta el 31 de diciembre del 2027.

LEER MÁS: El lateral izquierdo, el puesto que Colón deberá analizar en profundidad

Con la particularidad, de que un 5 de agosto de 2024, la dirigencia que encabezaba Víctor Godano decidió despedir a Delfino, luego de que Colón perdiera como local ante Mitre de Santiago del Estero.

Y exactamente dos años después, un 5 de agosto de 2026, Delfino firmó su contrato con el Sabalero para así iniciar su segundo ciclo en el club del cual es hincha.

Colón Iván Delfino contrato
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