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Unión cambia el foco y empieza a preparar una visita clave ante Deportivo Riestra

El plantel de Unión retomará los entrenamientos este lunes en Casa Unión, con la mira puesta en el partido del próximo 19 de octubre ante Deportivo Riestra.

Ovación

Por Ovación

10 de octubre 2026 · 11:18hs
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Unión cambia el foco y empieza a preparar una visita clave ante Deportivo Riestra

Prensa Unión

Unión intenta dar vuelta la página y empieza a enfocarse en su próximo compromiso por el Torneo Clausura. Después de la caída por 2-0 frente a Defensa y Justicia en el estadio 15 de Abril, el plantel tendrá el fin de semana libre y regresará a los entrenamientos este lunes en Casa Unión, con la visita a Deportivo Riestra como próximo objetivo.

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El encuentro se disputará el lunes 19 de octubre, desde las 21.15, en el estadio Guillermo Laza. Para el equipo de Leonardo Madelón será una oportunidad de intentar cortar una racha adversa que se extendió a cuatro derrotas consecutivas, luego de las caídas ante Talleres, Independiente, Boca y Defensa y Justicia.

Madelón, ante el desafío de recuperar a Unión

El cuerpo técnico dispondrá de varios días de trabajo para buscar respuestas futbolísticas y corregir los errores que se repitieron en las últimas presentaciones. La falta de solidez defensiva, las dificultades para sostener los partidos y la escasa eficacia en los momentos decisivos aparecen entre los principales aspectos a revisar.

Ante Defensa y Justicia, Unión mostró algunos intentos de reacción durante el segundo tiempo, incluso después de que el rival quedara con diez jugadores, pero no consiguió transformar esa situación en una remontada. El equipo volvió a sufrir desatenciones y se quedó sin puntos en Santa Fe.

Un partido importante para cambiar la tendencia en Unión

La visita a Riestra aparece como una nueva prueba para un Unión que necesita recuperar confianza y volver a sumar. El margen de error se redujo y cada presentación adquiere mayor importancia en la pelea por mantenerse en carrera en el Clausura.

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Por ahora, el plantel no presenta bajas por lesiones o suspensiones, por lo que Madelón cuenta con todos los futbolistas disponibles para comenzar la preparación. La primera semana de trabajo estará enfocada en encontrar una reacción y recuperar la competitividad de un equipo que necesita respuestas inmediatas para cambiar el rumbo.

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