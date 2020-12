Unión no pudo con Bahía y quedó afuera de la Sudamericana

Fin del sueño copero para Unión, no jugó bien y terminó empatando con el Bahía. El Tate en nada se pareció al equipo que jugó en Brasil. Esta vez dispuso del balón durante todo el partido, pero su pecado fue no saber que hacer con la pelota. Al punto tal que casi no generó chances de gol y las más claras las tuvo el elenco brasileño.