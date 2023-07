Unión no pudo ocultar el "efecto Méndez" en Tucumán

"Lo conozco muy bien, hay que respetarlo. Son decisiones que duelen. Es normal el fastidio de la gente. El estado de ánimo es muy bueno, se lo dije al presidente y se lo digo a la gente, que se queden tranquilos, más allá que no fue lo adecuado, el Gallego tomó una decisión y hay que respetarlo, pero eso ya pasó", remarcó Kily González en su presentación como DT de Unión.

Mientras que el capitán Claudio Corvalán rompió el silencio y alzó la voz para dar la versión del plantel de Unión, tras la salida del Gallego Méndez, donde dejó en claro que la salida del entrenador había generado un desconcierto muy importante, más allá de la rápida reacción de los dirigentes para designar a Cristian González como su reemplazante.

Mugre Corvalán, en diálogo con TyC Sports, destacó: "Llegar el domingo por la mañana bien temprano todos con ilusión de seguir por este camino y de hacernos más fuertes después de tantos golpes, enteraros de que se iba fue muy chocante y difícil de asimilar. Son decisiones y no soy quien para juzgarlo, pero la manera no sé si fue la correcta y no golpeó como grupo".

Está claro que el plantel de Unión sintió el golpe de la salida de Sebastián Méndez, quien hace menos de una semana los estaba arengando y abrazando ante cada acierto en el partido ante Independiente, donde se notaba una sinergia como hacía mucho tiempo no se veía entre plantel y cuerpo técnico, lo que auguraba una rápida salida de la incómoda situación que se encuentra el equipo con su permanencia en la Liga Profesional.

Pero más allá de verse superado por un equipo como Atlético Tucumán que lo hizo jugar incómodo durante todo el partido en el Jardín de la República, para los jugadores de Unión fue imposible de disimular el impacto que generó la salida del Gallego Méndez, ya que el equipo no tuvo la química de los anteriores partidos, aún con aciertos y errores. Será tarea de Kily González, quien tiene un perfil muy parecido al del Gallego, sacar adelante desde lo anímico a muchos jóvenes que se habían potenciado con el anterior DT, a quien vieron ser recibido como héroe en Vélez, donde en su debut pudo cortar una nefasta racha en la Liga Profesional en un duelo directo ante Arsenal.