Unión no se apura en buscarle reemplazo a la secretaria técnica

Tras las salidas de Roberto Battión y Esteban Amut, Unión no tiene apremios para cubrir la vacante. Por ahora, manejará todo la dirigencia

Previo al duelo ante Estudiantes, se vivieron días tensos en Unión. La dirigencia buscó descomprimir la situación con la remoción de Roberto Battión y Esteban Amut de la secretaria técnica. Si bien es cierto que el crédito en el DT Gustavo Munúa ya no era unánime, el presidente Luis Spahn lo respaldó. Luego, llegó el ansiado triunfo en una situación límite para calmar las aguas.

Cinco días después de que se conociera la decisión, el club lo oficializó en las redes sociales para darle formalismo. Claramente, era el eslabón más "accesible" de cortar de la cadena, en medio de una relación quebrada con el entrenador. No había diálogo ni gestión, por lo que el trabajo no era óptimo. Más allá de las responsabilidades, el club entendió que lo más saludable cambiar algo.

El tiempo pasó y el más clima se disipó un poco, pero como se sabe, la falta de resultados pone todo como antes. Por esto, todo pasa por recuperar confianza y seguir con la levantada.

UNO Santa Fe / José Busiemi

Ahora bien, como viene la mano, Unión no tendría demasiados apremios en encontrar un rápido reemplazo a la secretaria técnica. Entienden que es un puesto importante, pero ahora se pueden arreglar. Todo lo manejará la dirigencia mediante la subcomisión de fútbol.

En su momento, la Superliga dispuso como obligación que los clubes tengan un mánager. El Tate aceptó y luego le terminó dando resultados. Profesionalizar un aspecto que en el mundo es muy utilizado y que acá ya comienza a tener su relevancia. Quizás hay instituciones donde aún no es una figura que importe demasiado.

Ahora en la Liga Profesional no habría un requerimiento para esto. Eso no quiere decir que Unión luego no encuentre a alguien para dicho puesto, pero por ahora se mira para otro lado.