Unión pagó caro sus errores y falta de efectividad en Tucumán

Respondió Unión con una trepada de Federico Vera, que sufrió en la marca en los primeros minutos, y justo llegó un defensor decano para mandar la pelota al córner. El partido en ese momento era de ida y vuelta, el mediocampo era una zona de tránsito, donde en Unión Nery Leyes peleaba mucho en soledad.

A los 12' Javier Cabrera se mandó por la derecha, Ramiro Carrera lo bajó desde atrás y llegó la más clara para el Tatengue, ya que desde el centro llegó la pelota a Jonathan Galván, quien remató, la alcanzó a tocar el defensor Mauro Osores y se estrelló en el travesaño del arco defendido por Cristian Lucchetti.

De a poco Unión fue saliendo del asedio que le propinó Atlético en los primeros minutos y comenzó a presentarse con frecuencia en terreno tucumano. Sobre todo con Javier Cabrera por derecha se mostraba muy fuerte, debido a que era un problema sin solución para la defensa local. Pero a los 20' la volvió a tener el equipo de Ricardo Zielinski tras una buena combinación entre Augusto Lotti y Leonardo Heredia, quien sacó un centro rasante que Toledo en el centro del área y solo ante Moyano la mandó por arriba.

https://twitter.com/ArgGol/status/1327410912744050688 remate de Galván que dio en el travesaño #CopaLigaProfesional pic.twitter.com/Zw8xxypivt — ➿ (@ArgGol) November 14, 2020

Unión siguió insistiendo y nuevamente por derecha llegó y tras un centro al corazón del área Juan Manuel García tuvo una buena chance para abrir el marcador. En la siguiente, Federico Vera sacó un potente derechazo que derivó en una intervención con mucha dificultad del arquero Lucchetti. El partido era de ida y vuelta, más allá que Atlético Tucumán era quien disponía de las mejores opciones de gol.

UNIÓN VS ATLETICO.jpg Miguel Vega (Prensa de Atlético Tucumán)

El Tate seguía sufriendo por el sector derecho defendido por Federico Vera, que se vio permanentemente desbordado, más allá que cuando se mandaba al ataque se mostraba muy peligroso e incontenible para la defensa tucumana. El partido se hacía de ida y vuelta, aunque en esa variable seguía siendo Atlético quien se mostraba más incisivo. Más allá de estas posturas, a los 35' le anularon mal un gol a Franco Troyansky, debido a una inexistente posición adelantada.

https://twitter.com/ArgGol/status/1327416595430432770 gol de Trojansky anulado por un offside que parece no era #CopaLigaProfesional pic.twitter.com/cCUiKe2W1p — ➿ (@ArgGol) November 14, 2020

Hasta que a los 38' entre Cañete y Blasi bajaron a Javier Toledo en el área y Nazareno Arasa no dudó en cobrar penal. Leonardo Heredia, exjugador de Colón, se paró frente a la pelota, y sacó un derechazo esquinado que generó una brillante intervención de Sebastián Moyano para atajarle el disparo y que el partido siga 0-0.

En el tramo final de la etapa inicial Unión volvió a arrimarse con peligro, y con una gran vocación ofensiva, hacia el arco de Atlético Tucumán, más allá que le faltó la puntada final para llegar con mayor riesgo para el arco de Lucchetti, quien tuvo poco trabajo, ya que en las dos llegadas más profundas de Unión, en una la pelota pegó en el travesaño y en la siguiente quedó pagando ante una gran definición de Troyansky, a quien le anularon mal lo que hubiese sido la apertura del marcador.

Unión salió con todo al segundo tiempo, y a los 25 segundos Javier Cabrera desbordó por derecha, tiró el centro al corazón del área donde García apareció solo pero definió afuera. En la siguiente, quedó mano a mano Troyansky con Lucchetti, pero se le fue la pelota larga y el arquero despejó el peligro.

Sin embargo, tras una falta cerca del área, llegó un centro al corazón del área donde Leonardo Heredia tuvo revancha y de cabeza sometió a Moyano. Cuando Unión todavía no se había repuesto del primer golpe llegó el segundo, ya que Javier Toledo vio adelantado al arquero tatengue, y sacó un remate que se convirtió en el inesperado 2-0 en Tucumán.

Unión reaccionó y a los 10 tuvo la chance de descontar con una trepada de Claudio Corvalán, quien sacó un zurdazo que se fue muy cerca del palo izquierdo de Lucchetti. El equipo de Azconzábal volvió a arrimarse con un centro desde la izquierda de Carabajal, que encontró a Cabrera ingresando por derecha, pero fue derribado por Lucchetti y Arasa cobró penal. Carabajal se encargó de la ejecución y con una exquisita definición puso el descuento en Tucumán.

Pero el gol de Unión pareció potenciar a Atlético, que se fue con todo hacia el arco de Moyano y merodeó el tercero. Pero a los 21' el Tate la tuvo de contragolpe, que manejó muy mal, ya que Cabrera por no pegarle al arco quiso habilitar a Troyansky, pero la pelota se fue muy lejos.

Unión no sacaba el pie del acelerador, y Azconzábal mandó a la cancha a Nardoni y Luna Diale. El ex-Boca se mostró muy movedizo y desequilibrante y puso en problemas al fondo de Atlético. La tuvo el Tate con un centro de Carabajal que García no alcanzó a empujar al arco por el segundo palo.

Lo mejor de Unión estaba en los pies de Carabajal, quien se hizo amo y señor de los ataques de Unión. A los 38', tras una gran acción por la izquierda, el ex-Patronato le metió una gran pelota a García, pero entre un defensor y Lucchetti le impidieron lograr el tanto del empate.

En el final Unión desperdició otra vez varias chances para convertir y terminó pagando muy caro su falta de efectividad. Es que en una contra, cuando estaba jugado en ataque, le llegó una pelota al corazón del área a Matías Alustiza, quien liquidó el partido para Atlético Tucumán en el Jardín de la República.

Unión dio otro paso hacia adelante en su idea futbolística y le jugó de igual a igual a un equipo que se hace muy fuerte de local y que viene con muchos años de trabajo. Arrancó dormido el segundo tiempo, pagó muy caro sus errores defensivos, falló todo lo que generó en ataque y se volvió con las manos vacías a Santa Fe.

Síntesis

Atlético Tucumán (3): 1-Cristian Lucchetti; 2-Marcelo Ortiz, 6-Mauro Osores, 15-Yonathan Cabral, 3-Fabián Monzón; 26-Lucas Melano, 8-Guillermo Acosta, 21-Cristian Erbes, 23-Ramiro Carrera; 10-Leonardo Heredia y 22-Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.

Unión (1): 25-Sebastián Moyano; 36-Federico Vera, 17-Brian Blasi, 27-Jonathan Galván y 3-Claudio Corvalán; 26-Ezequiel Cañete, 14-Nery Leyes y 10-Gabriel Carabajal; 7-Javier Cabrera, 11-Juan Manuel García y 22-Franco Troyansky. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Goles: ST 4' Leonardo Heredia, de cabeza (AT), 5' Javier Toledo (AT), 15' Gabriel Carabajal, de penal (U) y 47' Matías Alutiza (AT).

Cambios: ST 13' Augusto Lotti x Carrera (AT); 30' Gabriel Risso Patrón x Monzón (AT); ST 14' 28' Juan Nardoni x Cañete (U) y Mauro Luna Diale x Cabrera (U); 31' Franco Mussis x Erbes (AT), Ramiro Ruiz Rodríguez x Melano (AT) y Matías Alustiza x Acosta (AT); 40' Fernando Elizari x Carabajal (U) y Gastón González x Federico Vera (U).

Amonestado: Carrera (AT).

Incidencia: PT 38' Sebastián Moyano (U) le atajó un penal a Leonardo Heredia (AT).

Estadio: Monumental José Fierro.

Árbitro: Nazareno Arasa.