Unión perdió con Newell's y sumó su segunda derrota

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1317214677819154432 #VuelveElFútbolArgentino | ¡Tremendo Alan Aguerre! Gran manotazo del arquero ante el remate del Cuqui Márquez.#Unión #Newells

Vuelve el alma al cuerpo pic.twitter.com/WgoeiJGCLu — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) October 16, 2020

Aunque con el correr de los minutos fue Unión el que se mostró más ambicioso, quizás sin tanta profundidad, pero el partido se jugaba más tiempo en campo de la Lepra. La movilidad de Ezequiel Cañete y de Kevin Zenón complicaban a los volantes de Newell's, aunque faltaba la puntada final.

En defensa el Tate no sufría y los marcadores centrales se adelantaban para ser un equipo más corto y con mayor ambición, ante un rival que hacía poco. Por lo cual fue claro el dominio del elenco local en esa primera etapa a la que le faltó mayor contundencia. De hecho el Cuqui Marquez no pudo conectar bien un centro desde la izquierda y el balón recorrió el área visitante.

Interesantes 40' los que jugó Unión ante la Lepra, evidenciando una mejora en relación al anterior compromiso frente a Rosario Central. Con cosas para mejorar, pero al menos tuvo una buena actitud en el primer tiempo siendo protagonista ante un rival para respetar. Un dato que ratifica esa superioridad es que el arquero debutante Federico Bonansea fue un espectador de lujo.

Y en el segundo tiempo cuando apenas se jugaban segundos lo tuvo el Tate, pivoteó bien Márquez dentro del área cedió para Zenón y el joven volante remató de zurda por arriba del travesaño. En Newell's ingresó Pablo Pérez para tratar de tener mayor protagonismo con el balón.

El partido era más parejo que en el primer tiempo y en una pelota quieta Newell's se puso en ventaja. Ejecutó desde la izquierda Mariano Bíttolo y Fabricio Fontani de cabeza estableció el 1-0. Marcaron muy mal en el tiro libre, se distrajeron Matías Nani y Claudio Corvalán y el exAtlético Rafaela sin oposición derrotó a Bonansea a los 8' del complemento.

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1317232124332773376 #VuelveElFútbolArgentino | ¡Gran cabezazo del zaguero! Fabricio Fontanini recibió un gran centro de Mariano Bíttolo y abrió el marcador para La Lepra.#Unión #Newells

Vuelve el alma al cuerpo pic.twitter.com/uOjJdLxjwP — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) October 16, 2020

Y pudo aumentar la Lepra en otra pelota quieta, en esta ocasión fue un córner desde la derecha y el anticipo de Santiago Gentiletti quien ganó de cabeza y el balón se fue al lado del caño derecho. En ese arranque del segundo tiempo el Tate bajó su rendimiento y lo aprovechó el conjunto rosarino.

Unión no tuvo la intensidad ni el ritmo que mostró en la primera etapa y el visitante se mostró mejor parado, el ingreso de Pérez mejoró a Newell's y el Rojiblanco ya no prevaleció en la zona media. El Vasco Azconzábal fue metiendo mano en el equipo para buscar respuestas pero no las hubo.

Recién en el final estuvo cerca del empate pero Aguerre lo anticipó a Javier Cabrera y el balón se fue a un costado. Lo tuvo Gentiletti en otra pelota parada pero el cabezado fue a la manos de Bonansea. Claramente el equipo fue de mayor a menor y terminó sumando su segunda derrota consecutiva como local, la anterior fue con Central por 3-1.

Síntesis

Unión: 35-Federico Bonansea; 4-Francisco Gerometta, 17-Brian Blasi, 6-Matías Nani, 3-Claudio Corvalán; 7-Javier Cabrera, 30-Juan Nardoni, 26-Ezequiel Cañete, 13-Kevin Zenón; 22-Franco Troyansky y 9-Fernando Márquez. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Newell's: 1-Alan Aguerre; 4-Angelo Gabrielli, 24-Fabricio Fontanini, 6-Santiago Gentiletti, 28-Mariano Bíttolo; 31-Jerónimo Cacciabue, 20-Julián Fernández, 43-Aníbal Moreno; 25-Enzo Cabrera, 34-Sebastián Palacios y 11-Maxi Rodríguez. DT: Frank Darío Kudelka

Goles: ST 8' Fabricio Fontanini (N),

Cambios: Pablo Pérez x Fernández (N), Gastón Comas x Cañete (U), Francisco González x Cabrera (N), Alexis Rodríguez x Palacios (N), Mateo Maccari x Cacciabue (N), Franco Calderón x Nani (U), Gastón González x Zenón (U),

Amonestados: No hubo.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Adrián Franklin.