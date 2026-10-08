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Unión presentó una camiseta retro que revive una parte de su historia

Unión presentó una camiseta retro edición limitada de Givova en homenaje a la primera revista institucional de 1953. Mirá cuánto vale

Ovación

Por Ovación

8 de octubre 2026 · 23:48hs
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Unión presentó una camiseta retro que revive una parte de su historia

Prensa Unión

Unión encontró en sus archivos una nueva forma de conectar con sus raíces. En la previa al cruce con Defensa, el club presentó una camiseta de edición limitada que apuesta por la estética retro y recupera un capítulo de la historia. La nueva indumentaria, confeccionada por Givova, ya se encuentra disponible para la venta.

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El lanzamiento se hizo oficial este jueves a través de las redes sociales de la institución, que eligió la antesala del encuentro de este viernes en el estadio 15 de Abril, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura, para dar a conocer la propuesta.

Nueva pilcha edición limitada en Unión

Detrás del diseño hay una referencia que va más allá de lo futbolístico: la primera revista institucional de Unión, cuya publicación comenzó el 12 de abril de 1953. Aquel material, que marcó un antecedente en la comunicación del club, es el punto de partida de esta edición especial.

"Un 12 de abril de 1953, con hidalguía deportiva, veía la luz la revista institucional de Unión, el primer órgano periodístico de nuestro club. Hoy, aquella época vuelve a cobrar vida en una camiseta de edición limitada. Un homenaje a quienes construyeron nuestra identidad y al legado que, generación tras generación, sigue distinguiendo al Club Atlético Unión", señaló la entidad en el anuncio.

Con esta iniciativa, el Tatengue vuelve la mirada hacia su pasado para poner en circulación una prenda que une memoria, identidad y tradición. Una camiseta diferente, pensada para recuperar parte de ese legado que atraviesa generaciones de hinchas rojiblancos.

Unión camiseta Givova
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