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Con camiseta nueva, Unión dio los citados para recibir a Defensa con una baja de peso

Unión recibirá este viernes a Defensa y Justicia con una baja importante para jugar por la fecha 12 de la zona A del Clausura

Ovación

Por Ovación

8 de octubre 2026 · 20:06hs
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Con camiseta nueva, Unión dio los citados para recibir a Defensa con una baja de peso

Prensa Unión

Unión tendrá que afrontar un nuevo desafío en el Clausura sin una de sus piezas importantes. En la previa del cruce ante Defensa y Justicia, se conoció la nómina de convocados y la noticia saliente fue la ausencia de Lucas Menossi, que se perderá el encuentro de este viernes, desde las 21.45, en el estadio 15 de Abril.

La baja del mediocampista representa un contratiempo para Leonardo Madelón, que pierde una alternativa en un momento en el que el margen de error empieza a achicarse. El entrenador deberá resolver cómo reorganizar sus opciones para un partido que puede tener peso en las aspiraciones rojiblancas dentro de la Zona A.

• LEER MÁS: Madelón cambia la fórmula de Unión para intentar reaccionar ante Defensa

La confirmación llegó con la publicación de la lista, que por lo demás mantiene a los nombres habituales en la consideración del cuerpo técnico. Dentro de esa continuidad aparece nuevamente Augusto Solari, que forma parte de la convocatoria ante y se perfila como una de las opciones disponibles para Madelón. El DT, fiel a su costumbre, no dio a conocer el equipo titular, por lo que la formación se terminará de definir en la antesala del encuentro.

Dentro de la revelación apareció la camiseta edición limitada retro roja que se utilizará en el encuentro, clave para sostener las aspiraciones de llegar a los playoffs.

Los convocados de Unión

Unión Defensa convocados
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