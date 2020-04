Unión: ¿qué técnicos podrían suceder a Madelón?

Los dirigentes de Unión se encuentran en la dura misión de encontrarle un reemplazante a Leonardo Madelón, quien los tomó por sorpresa con su renuncia al igual que a los jugadores, según lo reconocieron en diversos contactos que tuvieron en los últimos días con varios medios de prensa.

Sin embargo, dicha búsqueda se vio paralizada debido a la falta de opciones que satisfagan a la gran mayoría, y porque el parate por la cuarentena como consecuencia de la pandemia del coronavirus le da un margen suficiente para tomarse todo el tiempo que consideren.

Además, hay una cuestión económica que no es menor, debido a que como el fútbol no volvería hasta julio o agosto, como lo adelantó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, el club se ahorraría un dinero muy importante en dicho sueldo, sobre todo atendiendo a que Leonardo Madelón era uno de los técnicos que más cobraba en el fútbol argentino, como lo reconoció en su última entrevista con Radio La Red (AM 910).

Pero quien dio detalles concretos sobre los lineamientos que se están utilizando para encontrar al nuevo entrenador fue el presidente Luis Spahn, en el diálogo que mantuvo con Diez en Deportes por LT10, donde se refirió a nombres propios y dio una gran pista sobre el entrenador que se está intentando cerrar.

Fue así que el máximo titular tatengue, además de haber reconocido una larga lista de entrenadores que fueron ofrecidos y sobre los cuales se está consultando, reconoció que "estamos viendo carpetas de técnicos pero sin saber cuándo se llega a un reinicio. Hay un técnico que se libera en dos meses y estamos esperando, por esa situación nos demoramos".

Pero no se quedó allí y destacó: "Tenemos medianamente un orden, el grupo A y el grupo B. Nosotros trabajamos con respeto y precaución para no crear falsas expectativas. Sabemos cómo es nuestro proyecto y el tiempo juega a favor. Cuando se diga que en 15 días vuelve el fútbol, aligeraremos el paso".

En este sentido, el entrenador que más consenso tuvo en un momento fue Juan Pablo Vojvoda, de un interesante paso por Talleres y Defensa y Justicia, que es representado por Cristian Bragarnik, y que actualmente se encuentra dirigiendo a Unión La Calera de Chile, con muy buen suceso.

image.png Juan Pablo Vojvoda es el entrenador que más consenso tiene dentro de la CD.

Mientras que en el fútbol argentino hay dos entrenadores que son del agrado de Spahn y algunos de los dirigentes más importantes, a los cuales se les termina el contrato y vienen realizando una gran tarea en los equipos en los que actualmente se encuentran.

image.png Sergio Rondina, actual entrenador de Arsenal, es una de las tentadoras opciones para reemplazar a Madelón.

Uno de ellos es Sergio Rondina, quien justamente fue el último técnico del equipo rival que pisó el 15 de Abril en el empate 1-1. El Huevo llegó a Arsenal a Primera División y en base a una seductora propuesta futbolística, su equipo cosechó una gran cantidad de puntos para olvidarse del descenso con mucho tiempo de anticipación. Firmó contrato por una temporada cuando su equipo ascendió y queda en libertad de acción el 30 de junio.

Mientras que el otro entrenador del fútbol argentino que agrada y que termina su contrato cuando finalice la temporada es Ricardo Zielinski, quien desde hace varios meses amenaza con marcharse de Atlético Tucumán, con quien estuvo a punto de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores y se prepara para disputar la Fase 2 de la Copa Sudamericana.

image.png Ricardo Zielinski termina su contrato en junio en Atlético Tucumán y sería una de las opciones como DT de Unión.

Otro de los nombres que se mencionó durante este parate fue el de Luca Marcogiuseppe, exayudante de campo de Madelón. Quedó en libertad de acción tras la partida del Francés, y Spahn admitió que podría sumarse a un cuerpo técnico que se haga cargo del plantel en caso de ser necesario, debido al gran trabajo que hizo en los últimos meses.

De esta manera los dirigentes trabajan con tiempo, con la idea fija en las alternativas que hay disponibles, en la dura tarea de encontrarle un reemplazante a Madelón, quien en su exitoso tercer ciclo al frente del plantel lo consolidó en Primera División, lo metió dos veces en la Copa Sudamericana, donde en la actual edición se clasificó a la Fase 2 tras dar el golpe histórico ante el poderoso Atlético Mineiro.