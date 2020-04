Luis Spahn y la reducción de sueldos en Unión

Unión atraviesa un momento de incertidumbre sobre varios aspectos particulares, como lo económico desatado a raíz del parate del fútbol por la pandemia del coronavirus y lo futbolístico, que se agudizó con la partida de Leonardo Madelón. Por este motivo, LT10 habló con el presidente Luis Spahn

El máximo titular tatengue se refirió a la dura situación económica, a los contratos de los jugadores que se vencen el 30 de junio y un tema crucial como es determinar quién será el sucesor de Leonardo Madelón, que obligó a una búsqueda que se está sosteniendo en el tiempo debido a la incertidumbre que hay en función de cuándo regresará la acción futbolística.

En el arranque de la charla se le hizo mención al momento que vive el club como consecuencia del COVID-19 e indicó: “Gracias a Dios Unión tenía una economía sana, nos vimos afectados por unas cobranzas que no se dieron en marzo. Estamos en condiciones de seguir trabajando y generar recursos para llevarle tranquilidad a la gente que depende de nosotros en lo económico. Estábamos atentos en el día a día, había una iniciativa para ver qué se puede hacer con los jugadores, escuchamos comentarios de algunos referentes del plantel para ver algunas cuestiones de facilidad”.

Pero no se quedó allí y reveló: “Tenemos alrededor de 16.000 o 17.000 socios. En estos momentos muchos socios tienen menos ingresos, por ejemplo como puede ocurrir con un remisero, como no hay circulación no pueden cobrar. Tenemos socios que están muy afectados, entre otras cuotas tenemos una muy especial, hay un volumen de cuotas que se hacía por cobranzas como fue históricamente. Esto está imposibilitado, estamos administrando esta situación en función de sobrellevarla".

En cuanto a la realidad del fútbol argentino en cuanto a la reducción de los salarios, dijo: “Estamos en una línea de espera, no vamos a tomar decisiones unilaterales si no estamos forzados a una instancia límite. Seguramente Marcelo Tinelli está recogiendo las opiniones de todas las instituciones. Es uno de los encargados de negociar con el gremio, se nos pidió un compás de espera”.

Spahn.jpg El presidente Luis Spahn se refirió a la reducción de sueldos que intentará consensuar Superliga con Agremiados.

“Si uno está nadando y sabe que está a 100 metros de la orilla sabe cuándo puede llegar. Acá no hay precisión, no se sabe cuándo vuelve el fútbol, nos estamos manejando en la neblina. Yo esperaba tal vez una situación distinta a nivel país, en cuestión integral. Esperaba que se privilegie cuidar la salud de los mayores, esperaba que en esta guerra estemos todos en nuestras trincheras y no ocurre. Que digan, esto es una crisis, que cualquier salario que supere los 200.000 pesos se reduzca al 50%, como sueldos de la corte suprema y demás. Si es una guerra todos tienen que poner algo, pero parece que es una guerra de soldados parciales y hay situaciones que tenemos que resolver en forma individual", apuntó en otro tramo el máximo dirigente de la entidad de la Avenida.

Luego se refirió a dicha actualidad económica y cómo repercute en sus empresas y admitió: “Yo digo que los que más tienen son los que más tienen que aportar. A mí no me importa si este año no ganamos plata en mis empresas, todos tenemos que colaborar. La forma que subsista el trabajo es que subsista la patronal”.

Mientras que en cuanto a cuándo volverá el fútbol, opinó: “Dicen que el mundo va a cambiar después de esto, seguramente mucha gente va a revaluar su forma de ver, estamos afectados todos. Estimo que antes del mes de junio no vamos a volver a entrenar, luego habrá tres semanas de entrenamientos en forma de pretemporada, no creo que volvamos antes del 15 de julio”.