Unión logró su tercer triunfo consecutivo tras vencer a Gimnasia por 2-0 en el 15 de Abril, y salió de la última posición de la tabla de posiciones de la Liga Profesional, un escenario impensado luego de aquella derrota ante Sarmiento hace cuatro fechas atrás. No hay dudas de que el plantel entendió el momento que estaban viviendo y que no podían seguir jugando con esa actitud. Y el cambio fue notorio aun, con falencias futbolísticas, el equipo comenzó a jugar cada partido como una final. Dejando todo en el campo de juego con sus limitaciones a cuestas entregó un plus para revertir la imagen y encadenar tres victorias al hilo y con la valla invicta.