Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón inicia la semana inhibido en FIFA: ¿por qué aún no pudo la pudo desactivar?

Colón reunió el dinero para saldar la deuda con Alberto Espínola y espera girarlo a FIFA en las próximas horas. José Alonso avanza en gestiones clave mientras se prepara para destrabar la sanción.

Ovación

Por Ovación

5 de enero 2026 · 08:59hs
Colón inicia la semana inhibido en FIFA: ¿por qué aún no pudo la pudo desactivar?

Colón arrancó la semana con una noticia incómoda: la inhibición en FIFA continúa vigente, pese a que en las últimas horas había trascendido que la deuda con el paraguayo Alberto Espínola ya estaba cancelada. La realidad es otra, aunque el final del conflicto parece cercano: el club logró reunir el dinero, pero todavía resta ejecutar el paso formal que permitirá levantar la sanción.

LEER MÁS: Peinipil, en el radar: Colón busca una solución para la banda derecha

El monto, cercano a los 500.000 dólares, será girado directamente a FIFA, que luego se encargará de transferirlo al futbolista. Ese mecanismo, habitual en este tipo de casos, es el que permitirá cerrar definitivamente el expediente que mantiene condicionado al Sabalero.

Alonso, en Punta del Este y con agenda cargada

Mientras tanto, el presidente José Alonso se encuentra en Punta del Este, donde mantiene reuniones de peso. En ese marco, acordó con Christian Bragarnik la contratación de Federico Lértora, uno de los refuerzos apuntados para fortalecer el plantel.

Apenas regrese a Santa Fe, la intención del máximo dirigente rojinegro es ordenar el envío del dinero a FIFA, paso indispensable para que el organismo internacional actualice su sistema y deje sin efecto la inhibición.

El paso que falta para quedar habilitado

En Colón son claros: no alcanza con tener los fondos disponibles, sino que es necesario cumplir con el circuito administrativo completo. Una vez realizado el giro y notificada la FIFA, el trámite suele demandar algunos días hasta verse reflejado en el registro oficial.

FIFA 5 DE ENERO UNO

Recién entonces el club quedará plenamente habilitado para inscribir jugadores, algo clave en un mercado de pases que transita su etapa decisiva.

Más allá de los nombres propios que se siguen sumando a Colón, levantar la sanción es recuperar credibilidad, una señal indispensable para avanzar con refuerzos y cerrar operaciones sin condicionamientos.

Ordenar para después crecer

La deuda con Espínola fue uno de los compromisos más pesados heredados por la actual conducción. Sin margen para planes de pago, Colón debió reunir una suma elevada y priorizar la resolución del conflicto antes de profundizar su armado deportivo.

LEER MÁS: Agustín Lamosa, ¿en la mira de Colón para reforzar la zaga?

Si todo se desarrolla como esperan en el club, la inhibición quedará atrás en los próximos días. Será, puertas adentro, un partido ganado fuera de la cancha: el paso previo y obligatorio para que Colón pueda enfocarse de lleno en el futuro inmediato, con mayor respaldo institucional y sin ataduras reglamentarias.

Colón FIFA Espínola
Noticias relacionadas
emmanuel gigliotti y un adios a colon con el corazon en la mano

Emmanuel Gigliotti y un adiós a Colón con el corazón en la mano

colon hizo oficial la llegada de julian marcioni: bienvenido al unico campeon de la ciudad

Colón hizo oficial la llegada de Julián Marcioni: "Bienvenido al único campeón de la ciudad"

Colón hizo oficial la llegada de Pier Barrios.

Colón presentó de manera oficial al defensor Pier Barrios

Franco García estuvo cerca de Colón y ahora será refuerzo de Newells.

Estuvo cerca de jugar en Colón y ahora será refuerzo de Newell's

Lo último

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

Último Momento
Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

El misterio de la indumentaria de Nicolás Maduro: entre la IA y el uniforme de la captura

El misterio de la indumentaria de Nicolás Maduro: entre la IA y el uniforme de la captura

Alonso liderará la negociación para un cierre cuidado del ciclo del Pulga

Alonso liderará la negociación para un cierre "cuidado" del ciclo del Pulga

Ovación
Alonso liderará la negociación para un cierre cuidado del ciclo del Pulga

Alonso liderará la negociación para un cierre "cuidado" del ciclo del Pulga

Colón inicia la semana inhibido en FIFA: ¿por qué aún no pudo la pudo desactivar?

Colón inicia la semana inhibido en FIFA: ¿por qué aún no pudo la pudo desactivar?

Agustín Lamosa, ¿en la mira de Colón para reforzar la zaga?

Agustín Lamosa, ¿en la mira de Colón para reforzar la zaga?

José Alonso puso paños fríos al interés del América de Cali por José Neris

José Alonso puso paños fríos al interés del América de Cali por José Neris

Se presentaron los Juegos Suramericanos en la costa Atlántica

Se presentaron los Juegos Suramericanos en la costa Atlántica

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe