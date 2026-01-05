Trato hecho: Matías Mansilla será el nuevo arquero de Unión

Unión avanzó fuerte por Matías Mansilla, arquero de Estudiantes, que fue repescado de Atlético Tucumán, renovará su vínculo y llegará a Santa Fe a préstamo por un año con opción de compra.

Unión ya tiene definido quién será su arquero para encarar la temporada 2026. Se trata de Matías Mansilla, futbolista que pertenece a Estudiantes de La Plata y que, tras una serie de movimientos contractuales, está listo para transformarse en refuerzo del equipo rojiblanco.

El Pincha decidió repescarlo de Atlético Tucumán, extenderle el contrato y luego aceptar la propuesta de Unión, que lo incorporará mediante un préstamo por una temporada con opción de compra. Con el acuerdo ya cerrado con el jugador, se espera que en las próximas horas arribe a Santa Fe para cumplir con la revisión médica y sellar oficialmente su vínculo con el Tatengue.

Una urgencia que aceleró gestiones

El mercado dejó a Unión en una situación límite en el arco. Matías Tagliamonte regresó a Racing tras finalizar su cesión y Tomás Durso fue repescado por Atlético Tucumán, por lo que Leonardo Madelón se quedó sin los dos arqueros que habían sido protagonistas en el último semestre.

Con ese panorama, la dirigencia rojiblanca se movió rápido y apuntó directamente a Mansilla, quien apareció desde el inicio como la principal alternativa para cubrir un puesto clave. Unión presentó una oferta formal y aguardó la definición desde La Plata, consciente de que debía resolver cuanto antes una posición sensible.

El contexto de Mansilla en Estudiantes

La situación contractual del arquero fue determinante. En Estudiantes optaron por interrumpir el préstamo con Atlético Tucumán, haciendo uso de una cláusula, lo que obligaba a Mansilla a presentarse el 7 de enero en City Bell para iniciar la pretemporada.

Sin embargo, el escenario deportivo no resultaba alentador. Con Fernando Muslera proyectado como titular, las posibilidades de sumar minutos eran escasas. En ese contexto, el arquero priorizó una salida que le garantizara continuidad, un factor clave para aceptar el desafío en Santa Fe.

Desde La Plata, además, analizan el caso desde una lógica de mercado: el contrato de Mansilla finalizaba a fin de año y la idea era cederlo con opción de compra, asegurándose una eventual transferencia y evitando repetir experiencias contractuales desfavorables.

Unión, firme y decidido

Entre las propuestas que llegaron a Estudiantes, Unión fue uno de los clubes que avanzó con mayor determinación. Tanto el Tatengue como Deportivo Cali se movieron bajo la modalidad de préstamo con opción, pero la oferta rojiblanca terminó inclinando la balanza.

Un detalle no menor es que el cuerpo técnico de Unión conoce bien a Mansilla, ya que compartieron etapa en Central Córdoba de Santiago del Estero, un antecedente que pesó al momento de convertirlo en prioridad.

Un arco a reconstruir con experiencia

La llegada de Mansilla representa una apuesta estratégica. Con rodaje reciente en Primera División y experiencia en equipos que pelearon objetivos importantes, el arquero reúne el perfil que Madelón considera ideal para rearmar el arco desde cero.

En Estudiantes entienden que su continuidad como suplente no es viable y todo indica que esta nueva cesión será el camino, con una condición clave ya resuelta: la renovación previa de su contrato.

Unión ya hizo su jugada. Si no surge ningún imprevisto, Matías Mansilla será el dueño del arco tatengue en 2026, una pieza clave para empezar a darle forma al nuevo proyecto deportivo.