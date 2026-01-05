Uno Santa Fe | Unión | Unión

Trato hecho: Matías Mansilla será el nuevo arquero de Unión

Unión avanzó fuerte por Matías Mansilla, arquero de Estudiantes, que fue repescado de Atlético Tucumán, renovará su vínculo y llegará a Santa Fe a préstamo por un año con opción de compra.

Ovación

Por Ovación

5 de enero 2026 · 11:24hs
Trato hecho: Matías Mansilla será el nuevo arquero de Unión

Prensa Estudiantes

Unión ya tiene definido quién será su arquero para encarar la temporada 2026. Se trata de Matías Mansilla, futbolista que pertenece a Estudiantes de La Plata y que, tras una serie de movimientos contractuales, está listo para transformarse en refuerzo del equipo rojiblanco.

LEER MÁS: Martínez quedó al margen en Central y Unión sigue atento a su futuro

El Pincha decidió repescarlo de Atlético Tucumán, extenderle el contrato y luego aceptar la propuesta de Unión, que lo incorporará mediante un préstamo por una temporada con opción de compra. Con el acuerdo ya cerrado con el jugador, se espera que en las próximas horas arribe a Santa Fe para cumplir con la revisión médica y sellar oficialmente su vínculo con el Tatengue.

Una urgencia que aceleró gestiones

El mercado dejó a Unión en una situación límite en el arco. Matías Tagliamonte regresó a Racing tras finalizar su cesión y Tomás Durso fue repescado por Atlético Tucumán, por lo que Leonardo Madelón se quedó sin los dos arqueros que habían sido protagonistas en el último semestre.

Embed

Con ese panorama, la dirigencia rojiblanca se movió rápido y apuntó directamente a Mansilla, quien apareció desde el inicio como la principal alternativa para cubrir un puesto clave. Unión presentó una oferta formal y aguardó la definición desde La Plata, consciente de que debía resolver cuanto antes una posición sensible.

El contexto de Mansilla en Estudiantes

La situación contractual del arquero fue determinante. En Estudiantes optaron por interrumpir el préstamo con Atlético Tucumán, haciendo uso de una cláusula, lo que obligaba a Mansilla a presentarse el 7 de enero en City Bell para iniciar la pretemporada.

Sin embargo, el escenario deportivo no resultaba alentador. Con Fernando Muslera proyectado como titular, las posibilidades de sumar minutos eran escasas. En ese contexto, el arquero priorizó una salida que le garantizara continuidad, un factor clave para aceptar el desafío en Santa Fe.

Desde La Plata, además, analizan el caso desde una lógica de mercado: el contrato de Mansilla finalizaba a fin de año y la idea era cederlo con opción de compra, asegurándose una eventual transferencia y evitando repetir experiencias contractuales desfavorables.

Unión, firme y decidido

Entre las propuestas que llegaron a Estudiantes, Unión fue uno de los clubes que avanzó con mayor determinación. Tanto el Tatengue como Deportivo Cali se movieron bajo la modalidad de préstamo con opción, pero la oferta rojiblanca terminó inclinando la balanza.

Un detalle no menor es que el cuerpo técnico de Unión conoce bien a Mansilla, ya que compartieron etapa en Central Córdoba de Santiago del Estero, un antecedente que pesó al momento de convertirlo en prioridad.

Un arco a reconstruir con experiencia

La llegada de Mansilla representa una apuesta estratégica. Con rodaje reciente en Primera División y experiencia en equipos que pelearon objetivos importantes, el arquero reúne el perfil que Madelón considera ideal para rearmar el arco desde cero.

LEER MÁS: Final anunciado: Claudio Corvalán negocia su salida de Unión

En Estudiantes entienden que su continuidad como suplente no es viable y todo indica que esta nueva cesión será el camino, con una condición clave ya resuelta: la renovación previa de su contrato.

Unión ya hizo su jugada. Si no surge ningún imprevisto, Matías Mansilla será el dueño del arco tatengue en 2026, una pieza clave para empezar a darle forma al nuevo proyecto deportivo.

Unión Matías Mansilla Estudiantes
Noticias relacionadas
Unión sigue atento la situación del volante Rodrigo Saravia.

¿Cuál es la traba que separa a Rodrigo Saravia de Unión?

Franco Godoy finalizó su vínculo con Unión y se convirtió en refuerzo de Deportivo Madryn.

Finalizó su contrato con Unión y es refuerzo de Deportivo Madryn

santiago zurbriggen: union es mi casa y por eso acepte el desafio

Santiago Zurbriggen: "Unión es mi casa y por eso acepté el desafío"

junior marabel, otra vez a un paso de salir de union: acuerdo para jugar en sarmiento

Junior Marabel, otra vez a un paso de salir de Unión: acuerdo para jugar en Sarmiento

Lo último

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa y no descartó un interés concreto de River

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa y no descartó un interés concreto de River

La madre de la adolescente agredida por una patota en San Cristóbal: Querían matarla, la atacaban en el cuello

La madre de la adolescente agredida por una patota en San Cristóbal: "Querían matarla, la atacaban en el cuello"

Enzo Pérez sorprendió al mercado y jugará en Argentinos Juniors en 2026

Enzo Pérez sorprendió al mercado y jugará en Argentinos Juniors en 2026

Último Momento
Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa y no descartó un interés concreto de River

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa y no descartó un interés concreto de River

La madre de la adolescente agredida por una patota en San Cristóbal: Querían matarla, la atacaban en el cuello

La madre de la adolescente agredida por una patota en San Cristóbal: "Querían matarla, la atacaban en el cuello"

Enzo Pérez sorprendió al mercado y jugará en Argentinos Juniors en 2026

Enzo Pérez sorprendió al mercado y jugará en Argentinos Juniors en 2026

Rally Dakar 2026: Jacomy y Sanz subieron al podio argentino en la Etapa 2

Rally Dakar 2026: Jacomy y Sanz subieron al podio argentino en la Etapa 2

Copa Davis: Argentina definió el equipo para el debut ante Corea del Sur

Copa Davis: Argentina definió el equipo para el debut ante Corea del Sur

Ovación
Unión vuelve a Obras con un objetivo claro y el estreno de Ariel Rearte en el banco

Unión vuelve a Obras con un objetivo claro y el estreno de Ariel Rearte en el banco

Rally Dakar 2026: Jacomy y Sanz subieron al podio argentino en la Etapa 2

Rally Dakar 2026: Jacomy y Sanz subieron al podio argentino en la Etapa 2

Copa Davis: Argentina definió el equipo para el debut ante Corea del Sur

Copa Davis: Argentina definió el equipo para el debut ante Corea del Sur

¿Cuál es la traba que separa a Rodrigo Saravia de Unión?

¿Cuál es la traba que separa a Rodrigo Saravia de Unión?

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe