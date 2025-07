Unión se bajaría de la búsqueda por un volante central

Al caerse lo de Rodrigo Saravia, sumar un 5 ya no sería prioridad para Leonardo Madelón en Unión. Hay dudas sobre algún zaguero más

Aunque en su momento parecía una prioridad para Leonardo Madelón , finalmente Unión habría decidido no buscar un volante central antes del cierre del libro de pases, que expira este jueves, a las 18. La decisión marca un giro en la planificación inicial del cuerpo técnico.

Ahora consideraría cerrado el plantel para afrontar lo que resta del Torneo Clausura. La realidad es que el DT tenía un solo apuntado: el uruguayo Rodrigo Saravia. Cuando esa gestión se cayó –prefirió irse a Belgrano–, el foco se trasladó rápidamente a otras posiciones. Así fue como se concretaron los arribos del defensor Maizon Rodríguez y, en las últimas horas, del mediocampista Augusto Solari, quien firmará por 18 meses.

¿Unión tiene todo listo?

A pesar de que la reciente salida de Franco Pardo a Racing generó algunas dudas respecto a si el equipo quedaba corto, sobre todo en jerarquía defensiva, la prioridad ya no está puesta en el mediocampo central.

Madelón habría manifestado su conformidad con las opciones disponibles en el plantel: Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Rafael Profini. Con ellos, considera que tiene variantes suficientes para cubrir el eje de la cancha.

Gol Martínez Estudiantes.jpg Madelón estaría conforme con los 5 que tiene en Unión. Prensa Unión

Así, a pocas horas del cierre del mercado, Unión se encamina a no realizar más movimientos, siempre y cuando no aparezca algo deslumbrante. Con el arribo de Solari y la incorporación del uruguayo Rodríguez, el Tate daría por cumplido el objetivo de reforzar el plantel, aunque con una lógica adaptada a lo que pudo traer y no a lo que inicialmente pretendía.