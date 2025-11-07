Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón no toca nada y Unión repite el equipo para jugar con Barracas

Por tercer partido consecutivo, Unión pondrá en cancha la misma formación. Con la recuperación de Tarragona, Madelón no toca nada

Ovación

Por Ovación

7 de noviembre 2025 · 10:15hs
Leonardo Madelón repetirá la formación de Unión por tercer partido al hilo.

Prensa Unión

Leonardo Madelón repetirá la formación de Unión por tercer partido al hilo.

La gran incógnita en esta semana pasaba por aquellos futbolistas que habían terminando con distintas molestias el partido ante Newell's. Pero para tranquilidad del DT de Unión Leonardo Madelón, todos ellos están a disposición.

Madelón no toca nada

Así las cosas, Lautaro Vargas, Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia se recuperaron y en consecuencia serán de la partida ante Barracas Central. Los dos primeros como titulares y el tercero irá al banco.

En la práctica del jueves Tarragona respondió de buena manera, dado que venía trabajando de manera diferenciada y eso permitió que el entrenador terminara de definir el equipo.

LEER MÁS: "El objetivo de Unión es terminar lo más arriba posible para jugar los mata-mata"

Así las cosas, por tercer partido consecutivo, el Tate pondrá en cancha la misma formación que por otra parte, cosechó dos triunfos al hilo.

La formación rojiblanca será la siguiente: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Agustín Colazo.

Unión Leonardo Madelón Barracas
Noticias relacionadas
el partido aparte que jugara lautaro vargas en union: ¿limpiarse o cuidarse?

El partido aparte que jugará Lautaro Vargas en Unión: ¿limpiarse o cuidarse?

Mauro Pittón jugó todos los minutos, convirtiéndose en el motor del mediocampo de Unión.

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

dia clave en union para saber si tarragona podra jugar ante barracas central

Día clave en Unión para saber si Tarragona podrá jugar ante Barracas Central

domina participo con la reserva de union en la practica del plantel profesional

Dómina participó con la reserva de Unión en la práctica del plantel profesional

Lo último

Madelón no toca nada y Unión repite el equipo para jugar con Barracas

Madelón no toca nada y Unión repite el equipo para jugar con Barracas

Cerca de 2.800 docentes de Santa Fe volverán a tributar ganancias: la postura de Amsafé

Cerca de 2.800 docentes de Santa Fe volverán a tributar ganancias: la postura de Amsafé

Se cumplen 55 años de la épica pelea en la que Monzón noqueó a Benvenuti

Se cumplen 55 años de la épica pelea en la que Monzón noqueó a Benvenuti

Último Momento
Madelón no toca nada y Unión repite el equipo para jugar con Barracas

Madelón no toca nada y Unión repite el equipo para jugar con Barracas

Cerca de 2.800 docentes de Santa Fe volverán a tributar ganancias: la postura de Amsafé

Cerca de 2.800 docentes de Santa Fe volverán a tributar ganancias: la postura de Amsafé

Se cumplen 55 años de la épica pelea en la que Monzón noqueó a Benvenuti

Se cumplen 55 años de la épica pelea en la que Monzón noqueó a Benvenuti

Un informe de la Fundación Pensar desnuda la resiliencia de la clase media y su transformación

Un informe de la Fundación Pensar desnuda la resiliencia de la clase media y su transformación

La atraparon robando en una casa de Arroyo Leyes y delató al hombre que la envió

La atraparon robando en una casa de Arroyo Leyes y delató al hombre que la envió

Ovación
Se juega la segunda fecha del Campeonato Argentino Juvenil

Se juega la segunda fecha del Campeonato Argentino Juvenil

Los Pumas tiene equipo definido para jugar con Gales

Los Pumas tiene equipo definido para jugar con Gales

Se completa la última fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se completa la última fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se cumplen 55 años de la épica pelea en la que Monzón noqueó a Benvenuti

Se cumplen 55 años de la épica pelea en la que Monzón noqueó a Benvenuti

Franco Colapinto pone primera en el Gran Premio de Interlagos

Franco Colapinto pone primera en el Gran Premio de Interlagos

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos