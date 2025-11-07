La gran incógnita en esta semana pasaba por aquellos futbolistas que habían terminando con distintas molestias el partido ante Newell's. Pero para tranquilidad del DT de Unión Leonardo Madelón, todos ellos están a disposición.
Madelón no toca nada y Unión repite el equipo para jugar con Barracas
Por tercer partido consecutivo, Unión pondrá en cancha la misma formación. Con la recuperación de Tarragona, Madelón no toca nada
Por Ovación
Madelón no toca nada
Así las cosas, Lautaro Vargas, Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia se recuperaron y en consecuencia serán de la partida ante Barracas Central. Los dos primeros como titulares y el tercero irá al banco.
En la práctica del jueves Tarragona respondió de buena manera, dado que venía trabajando de manera diferenciada y eso permitió que el entrenador terminara de definir el equipo.
Así las cosas, por tercer partido consecutivo, el Tate pondrá en cancha la misma formación que por otra parte, cosechó dos triunfos al hilo.
La formación rojiblanca será la siguiente: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Agustín Colazo.