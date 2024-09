Unión se mete en la última semana para intentar sumar incorporaciones

Se viene la última semana para incorporar después de un mercado inaudito por la duración y donde, así y todo, Unión no sumó a nadie

"Si no viene nadie, listo, pelearemos con los pibes", exclamó el DT de Unión , Cristian González , en la última conferencia de prensa luego del empate ante Riestra respecto a las limitaciones para terminar de armar el plantel. Este lunes comienza la última semana del mercado de pases .

Cuatro meses para intentar sumar jugadores, algo que solo pasa en Argentina –que no sorprende a nadie, desde ya–, pero así y todo, el Tate no pudo sumar a nadie. Solo José Vanetta como apuesta y la prueba de Alexis Schmidt, que aún no se sabe si se quedará.

Diferencia de opiniones en Unión

Claramente la inhibición fue el gran condicionante, ya que los apuntados estaban en el exterior y, cuando al fin se resolvió la deuda con Gustavo Munúa, quedaba un día para que venza el plazo. Entonces, solo quedó buscar en el mercado local, agradeciendo -si es que vale el término- que la AFA extendió el libro dos semanas más.

Entonces las especulaciones iban en torno a que, tras esta confirmación, las caras nuevas iban a empezar a llegar producto de tener negociaciones avanzadas, pero nada fue así. La dirigencia le acercó opciones a Kily, pero no las convencen y por eso hay un ida y vuelta que tensa más la cuerda. Lo que quiere uno el otro no y así.

Cristian González.jpg Cristian González espera novedades de la dirigencia sobre refuerzos en Unión. Prensa Unión

"No voy a traer por traer. Para eso muero con los pibes", avisó el técnico claramente molesto y cansado con la situación, develando que hay muchas chances de que no llegue nadie. Un claro centro a la dirigencia, que tiene que lograr en un puñado de días lo que no hizo en cuatro meses, por más que los ilustos de los hinchas bajan en cada partido. ¿Llegará alguien?