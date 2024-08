La polémica en Unión por la chance del regreso de Malcorra

Fue entonces que el presidente Luis Spahn se hizo presente en el primer entrenamiento del plantel tras la derrota en Avellaneda, donde mantuvo un mano a mano con Cristian González y su cuerpo técnico. Fue una gran molestia la del titular rojiblanco y la relación amena y cercana se comenzó a deteriorar.

Kily González, como lo apuntó en varias conferencias de prensa, tenía a varios jugadores apuntados que militan en el exterior, como Franco Fragapane, Víctor Salazar y Emmanuel Ojeda, ninguno de los cuales se pudo concretar por la inhibición que pesó sobre Unión en FIFA como consecuencia de la deuda con Gustavo Munúa

Fue así que se terminó el mercado de pases en cuanto a la chance de sumar a jugadores del exterior, en el mismo momento en que se levantó la inhibición. Por lo que se pudo saber, Kily González está totalmente cerrado a la chance de incorporar a jugadores del medio local. Incluso, tras el partido ante Deportivo Riestra, destacó que le ofrecieron y analizó a más de 160 jugadores, pero también reveló los inconvenientes que hay para sumar a jugadores de jerarquía tanto de Primera como de la Primera Nacional.

Malcorra, el objeto de la gran polémica en Unión

Desde hace varias semanas se vino hablando de la chance de sumar a Ignacio Malcorra, quien tiene contrato hasta el 31 de diciembre en Rosario Central, donde ostenta un importante contrato y es muy considerado por Matías Lequi.

Spahn Kily.jpg

Se mencionó en varios lados que los dirigentes le acercaron el nombre a Kily González, y que el DT le habría bajado el pulgar, cuestión que se encargó de aclarar tras el partido ante Riestra, dando a entender que hay un "operativo" detrás de esta posibilidad. "Santa Fe es muy chico", se encargó de decir el entrenador, en relación a que lo considera como una movida para que se informe que los dirigentes se están moviendo y que es él quien no acepta estas alternativas.

"Rumores hay de todo tipo. El tema es la situación en que quieran venir. En ese sentido, todos por fuera, como se manejan en el fútbol, mandamos mensajes para ver y a mi no me llegó nada. Versiones, muchas. Es muy fácil tirar nombres, pero hay que negociar y queda poco tiempo. No es que tampoco me bajo del barco y no quiero jugadores, solo digo que los que tengo son los mejores y las posibilidades por ahora no están. El tiempo pasó y tenemos poco margen", reveló Cristian González.

Y luego, disparó cuando se lo consultó por Nacho: "No voy a negar que (Ignacio) Malcorra me gusta. No le cierro la puerta a nadie, pero es muy fácil mandar mensajes. Es chico Santa Fe y es fácil mandar. Entonces que los traigan (a los jugadores), no soy caprichoso. Estoy más convencido que nunca con este plantel y los chicos del club. Si me dicen que le estoy haciendo mal al club me voy. No soy caprichoso ni boludo y quiero pelear el campeonato y con estos pibes lo vamos a hacer".

De esta manera, queda de manifiesto una vez más la molestia de Cristian González con un mercado de pases donde tenía la intención de potenciar el plantel con refuerzos de jerarquía, pero se encontró con una nueva inhibición, y la falta de convicción y decisión de los dirigentes en invertir parte del dinero que se recaudo, en dólares, por ventas históricas en Unión. ¿Kily cree que los dirigentes hacen circular la versión de Malcorra para dejarlo mal parado? Está claro que algo se rompió...