Unión, con el receso como gran aliado en la Liga Profesional

Unión no pudo superar el golpazo que sufrió en Victoria ante Tigre y apenas empató ante Deportivo Riestra en el 15 de Abril. A barajar y dar de nuevo.

Unión no pudo dejar atrás el golpazo que sufrió hace una semana ante Tigre en Victoria, y no pasó del empate ante Deportivo Riestra, quien había perdido todos sus partidos en condición de visitante en lo que iba del Torneo de la Liga Profesional. De esta manera, los dirigidos por Kily González no pudieron subirse a la punta en soledad.