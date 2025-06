Unión se mueve: Madelón reveló las posibles llegadas y varias salidas

“Estamos entrenando bien, con mucha intensidad y dobles turnos. No se trata de estar cansados, sino bien entrenados, que tengan claro lo táctico. A mí me gusta mucho entrenar pelota detenida y dar opciones tácticas claras”, comenzó explicando Madelón, en diálogo con los medios, donde trabajó Melani Rosas para UNO Santa Fe y UNO 106.3, resaltando la importancia de la preparación para implementar su modelo de juego.

Mercado de pases: Tarragona, Saravia y los nombres que suenan

En cuanto al mercado, Madelón confirmó el fuerte interés por Cristian Tarragona, delantero con el que compartió etapa en Gimnasia. “Está muy cerca. Siempre quiso venir y ahora parece el momento. No va a tener privilegios, pero es un jugador que nos puede aportar”, afirmó.

También confirmó gestiones por Rodrigo Saravia, actualmente en el Rostov ruso. “Es un perro rabioso en la cancha, muy generoso. Me interesaba cuando lo pedí, pero su situación contractual aún no se resolvió”, aclaró.

Sobre posibles salidas, no ocultó que Thiago Cardozo podría emigrar: “Hoy es arquero nuestro, pero hay charlas con otra institución. Si se va, ya tenemos apuntado a su posible reemplazo”. Además, se refirió al caso de Diego Armando Díaz, joven promesa surgida del Federal A: “Es un pibe que te enamora, pero hoy tengo seis delanteros y a él le faltan pulirse algunas cuestiones tácticas. Si aparece algo que le sirva a él y al club, no estaría mal que salga a préstamo”.

También mencionó posibles movimientos de otros jugadores como Jerónimo Domina, que atraviesa una negociación contractual, y de los juveniles Arturia y Angulo, con quienes fue claro: “No los iba a tener en cuenta, se los comuniqué con respeto para que puedan continuar su carrera en otro lado”.

Un equipo “flexible e intenso”

Consultado sobre el esquema táctico que planea usar, Madelón no se casó con un sistema fijo, pero dejó claro el enfoque: “Vamos a trabajar sobre un 4-2-3-1 o un 4-4-2 mixto, pero siempre con flexibilidad. Me gusta que el equipo sea corto, intenso y con rotación, como lo hace la Selección Argentina. De local jugaremos de una forma, y de visitante, quizás otra. El rival también manda”.

Leonardo Madelón.jpg Prensa Unión

Reveló además que están trabajando en dinámicas grupales con los jugadores, donde cada uno describe qué tipo de equipo quiere ser. “Después esas palabras quedan escritas y se trabaja en base a eso: intensidad, agresividad, incomodidad para el rival. Es una manera de que todos estén comprometidos con la idea”, dijo.

Sin amistosos definidos y la Copa Argentina en el horizonte

Madelón reconoció que, por ahora, no hay amistosos programados: “Se nos metió la Copa Argentina en el medio y no podemos organizar mucho. Me gusta jugar con técnicos amigos o la Reserva, donde podés parar el partido, trabajar detalles. No me interesa ganar o perder, sino entrenar situaciones reales de juego”.

Los objetivos: sumar y salir del fondo

“El gran objetivo es salir de la zona baja. Es incómodo y no le gusta a nadie. La Copa Argentina está cerca, pero lo importante es el debut ante Estudiantes el 13 de julio. Ahí es donde tenemos que empezar a sumar de verdad”, sentenció.

Finalmente, habló de dos nombres que entusiasman a los hinchas: Gastón Verde y Gastón Cañete. “Verde tiene una pegada impresionante, pero debe entender que tiene que jugar para Unión, no que Unión juegue para él. Cañete también puede ser útil si está bien, dependerá de él ganarse un lugar”, concluyó.

En resumen:

Llegadas: Tarragona está cerca. Interesan Rodrigo Saravia y otros nombres.

Salidas: Cardozo y Díaz podrían emigrar. También hay juveniles que no serán tenidos en cuenta.

Sistema: Flexible, con variantes tácticas según el rival. Base 4-2-3-1 o 4-4-2.

Pretemporada: Intensa, sin amistosos por ahora.

Objetivos: Sumar puntos, fortalecerse de local y salir de la zona baja.

Con claridad, madurez y la pasión que lo caracteriza, Madelón dejó en claro que Unión no sólo se prepara físicamente para lo que viene, sino también desde lo mental y estratégico. Un semestre clave se avecina, y el entrenador lo afronta con convicción.