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Unión se prepara para dos encuentros que pueden marcar un quiebre en su objetivo

Unión ya conoce los días y horarios de los encuentros ante Boca y Defensa para intentar sumar en busca de meterse en los playoffs. El momento de demostrar

Ovación

Por Ovación

27 de septiembre 2026 · 19:05hs
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Unión se prepara para dos encuentros que pueden marcar un quiebre en su objetivo

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión ya conoce el recorrido que tendrá por delante y el calendario no le dará demasiado margen para acomodarse. La Liga Profesional confirmó las fechas de sus próximos dos compromisos de alta exigencia frente a Boca y Defensa. Dos partidos que pueden resultar determinantes en su intento por meterse en los playoffs del Clausura.

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El primer desafío será nada menos que La Bombonera. El encuentro correspondiente a la fecha 11 de la Zona A, que originalmente estaba previsto para el domingo 4, fue adelantado y se disputará el viernes 2 de octubre, desde las 21.30. Después de ese compromiso la siguiente estación será el 15 de Abril ante Defensa y Justicia el viernes 9 de octubre, a las 21.45.

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Son dos partidos ante rivales que pondrán a prueba la capacidad de respuesta del equipo de Leonardo Madelón, justamente cuando el torneo empieza a entrar en una etapa donde cada punto adquiere mayor importancia.

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Unión necesita reaccionar tras el golpe ante Independiente.

Dos partidos para saber dónde está parado Unión

El escenario está bastante claro para Unión. El gran objetivo es conseguir la clasificación a los playoffs del Clausura y para eso necesita empezar a sumar con mayor regularidad después de haber quedado momentáneamente fuera de los puestos de clasificación.

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La pelea por llegar a la Copa Sudamericana, en cambio, quedó prácticamente fuera del alcance. El propio Madelón reconoció que ese objetivo se encuentra muy lejos, por lo que la atención está puesta en el campeonato y, fundamentalmente, en recuperar terreno en la Zona A. En ese contexto, Boca y Defensa pueden funcionar como una medida importante para el Tate. Primero habrá que afrontar una visita de máxima exigencia en Buenos Aires y, apenas una semana después, llegará la posibilidad de jugar como local.

El cuerpo técnico tendrá por delante pocos días para trabajar entre un partido y otro, mientras deberá administrar cargas, recuperar futbolistas y terminar de definir las variantes que ya empezó a probar en los amistosos.

Unión Boca Defensa
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