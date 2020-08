"Un empresario me comentó del interés, pero no hay nada formal", reconoció en las últimas horas el volante paraguayo Ramón Martínez, actualmente en Atlético Mineiro de Brasil, donde no será tenido en cuenta por el DT argentino Jorge Sampaoli y por eso Juan Azconzábal lo habría pedido para Unión. Un valor al que conoce bien por su paso por Guaraní de Paraguay y por eso la dirigencia ya hizo sondeos, pero no una oferta formal.

El mediocampista todoterreno tiene contrato con el Galo –donde lleva jugados 14 partidos– hasta 2023y se desprende que podría ser factible un préstamo, ya que no lo considera. El tema es ver si pide un dinero a cambio y cuánto. Hoy las arcas rojiblancas no tienen margen para hacer este tipo de erogaciones y por ende se trató de investigar en las primeras averiguaciones.

image.png Juan Azconzábal le pidió a Unión sumar al volante paraguayo Ramón Martínez.

"El técnico (Jorge Sampaoli) no me tendrá en cuenta y como no solo quiero recibir salario, porque quiero jugar, estamos viendo. Ya hace tiempo se viene manejando la opción de Santa Fe. Pero no hay nada claro", contó Ramón Martínez en diálogo con LT10, donde además reveló que es una posibilidad que lo ilusiona: "Soy de ver fútbol. Unión es un equipo que hizo ruido en estos últimos tiempos. En febrero lo enfrentamos (por la Copa Sudamericana) y sé lo que es el club".

Un detalle para no pasar por alto es la relación que tiene con el DT de Unión: "Al técnico lo conozco, es un buen amigo y sé lo que quiere. Trabajamos juntos en Paraguay cuando estaba en Guaraní. Juan Azconzábal es un tremendo técnico".

Luego reveló sus características: "Soy un volante mixto al que le gusta defender y atacar. No tengo problema de jugar en cualquier posición del medio. Soy dinámico y agresivo. Mi característica principal es la fuerza de voluntad. Tengo 24 años (4 enero 1996), mido 1,87 metro y arranqué en Guaraní, luego me compró Mineiro y hasta llegué a la Selección. En agosto fue mi primera convocatoria y de ahí en más siempre".

Por lo que se pudo saber, es uno de los pedidos que Juan Azconzábal le hizo a la dirigencia y de ahí las gestiones. Sin embargo, lo económica podría ser un importante problema, ya que tiene contrato vigente y Atlético Mineiro buscaría recuperar algo de la inversión o al menos un cargo, algo que escaparía a las posibilidades santafesinos. Pero esto recién comienzo y habrá que esperar para ver si prospera y se convierte en jugador del Tate.