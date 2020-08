"Este plantel de Unión tenía ganas de volver a entrenar"

El plantel de Unión puso manos a la obra este lunes, luego de realizarse los estudios correspondientes para descartar casos de coronavirus. Gabriel Carabajal fue uno de los protagonistas que habló después de un reencuentro muy esperado tras cinco meses de incertidumbre y trabajos de manera cibernética.

En el inicio reconoció que "creo que lo importante era arrancar, volver a la canchas, ver gente aunque sea un poco de lejos para retomar este tipo de entrenamientos".

Más adelante apuntó que "teníamos muchas ganas de volver a entrenar, correr, ponernos los botines, se disfrutó de manera particular, no esperábamos que estuviéramos tantos días sin fútbol. Hubo días de sensaciones y sentimientos encontrados al estar encerrados con la familia. La pasé con mi esposa, con mi hija, en otros días me costó estar motivado, levantarte temprano y entrenar. Todos fuimos profesional para mantenernos y que la vuelta no cueste tanto".

En medio de la pandemia y antes de esta vuelta, Carabajal, al igual que sus compañeros, debieron sortear una serie de obstáculos en pos de no perder el ritmo de entrenamiento, pero conscientes de que en determinados casos los impedimentos se profundizaron por la escasez de espacio físico. Al respecto admitió que "en casa pude hacer cosas, pero varios chicos viven en departamentos. El profe Hugo Díaz vía zoom nos dio diferentes trabajos de fuerza, intermitentes, otros con cinta, fuimos bastante profesionales para agarrar ese ritmo".

Gabriel Carabajal.jpg Carabajal sabe que se inició otro proceso en Unión con la llegada de Azconzábal.

Aún no pudo el plante tomar contacto presencia con el nuevo DT Juan Manuel Azconzábal, quien cumple la cuarentena en la ciudad, a la espera de sumarse a los distintos grupos de trabajos. En este sentido, Carabajal confesó: "Todos queremos ponernos a las órdenes del nuevo cuerpo técnico, él seguramente irá dando sus ideas, su forma de juego, lo que pretende de nosotros".

En la parte final, dijo que "todos los chicos estamos dispuestos a dar lo mejor, a acatar las órdenes para construir los momentos que podamos después plasmar en la cancha. En este tiempo tenemos que profundizar las tareas físicas, con lo que podemos hacer por protocolo, para estar al nivel y la altura de la competencia y cuando vuelva el fútbol podamos brindar un gran espectáculo".