El aviso de Spahn: "Si no se cumplen nuestros requisitos, puede que Machuca tenga que volver"

"Estamos en una etapa de negociación, ellos se acercaron a lo que pretendíamos y que permitiría superar este conflicto. Mientras se ultiman los detalles para que la oferta sea aceptable, le permitimos al jugador a que viaje a realizarse la revisión médica, lo que no implica que la venta se va a hacer. Significa que estamos a disposición para ver si podemos resolver esto. Si no se cumplen nuestros requisitos, puede que tenga que volver", apuntó en charla con Radio Mitre Santa Fe 99.3.

Pone en contexto cómo está todo y también lanzó un aviso respecto a la negociación: "Había distintas variantes. Estaba un bono que era muy condicional a la cantidad de goles y asistencias por temporada y que ellos clasifiquen a la Libertadores. Entonces les explicamos que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Estamos tratando de llevar todo a un grado de facilidad para que el jugador lo pueda conseguir".

Imanol Machuca.jpg Imanol Machuca está en Brasil mientras Unión define su venta a Fortaleza. Prensa Unión

Asimismo, Luis Spahn también reveló que el martes, finalmente Imanol Machuca no trabajó a la par y que, más allá de lo que pase, también tendrá una sanción por bajarse del partido ante Vélez: "Es un empleado y nosotros no podemos negarle la concurrencia al club a trabajar. Estamos armando un sumario asesorado de nuestro departamento jurídico y viendo qué sanción se le puede aplicar. Él no trabajó con el resto de los compañeros, sino que f ue derivado al gimnasio. Ahora estamos viendo cómo continuamos a nivel disciplinario".

En su momento, dijo que lo más fuerte sería que quede más de un año sin jugar si no revertía su postura, pero que había también otras opciones menores, que no descartó. Igual, fue reflexivo: "No exijo que pida disculpas. Hay varios canales y todo pasa por la posición que adopte el jugador. No descarté que esté 18 meses sin jugar con su respectiva sanción. Esto cayó muy mal en todo el club y plantel, donde todo es partido a partido. Es un error que cometió y no sabemos cuál es la intensidad, grado o convicción que tuvo para tomar esa decisión y cómo fue influenciado, mediante presiones en función personal o externa. Lo que hice fue solo graficar el panorama".