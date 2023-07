Spahn se la juega: "Calderón no quiere irse por la ventana y le hicimos una oferta interesante"

• LEER MÁS: El DT de Unión maneja dos nombres para reemplazar a Machuca

"Estamos en un proceso con el Kily (el DT, Cristian González) con mucho optimismo. Nos gustó la actitud del plantel contra Boca y Talleres, y con expectativa de sacar algunos puntos y arrancar ya un nuevo campeonato con incorporaciones, con rejuvenecimiento y la solidez que aporta una pretemporada", agregó el principal exponente de la comisión directiva.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCupb4mgAscW%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAIZBEvdTGgWbpR7oQPtZCmp2POBYt3EpxT3SZCRFYgmXwcuL1Of22jjAI97BdvMR8NQm6fGjI1AYaY98ZC1idZBozSgI1ycZCrZAPfgP8uFQYHJakDrpTY7NH2jOyGGlBMEOMQmrgEduR2kbZCOrBjFuzAvAZBl1DbzLYEdnwzdxDrd9UWw5qXxEZD View this post on Instagram A post shared by Despacho Digital (@despachodigital)

Luego, indefectiblemente dejó su óptica por la comentada partida de Sebastián Méndez, que todavía sigue en la palestra y al que deberán cruzarse en Vélez dentro de una fechas: "De mi parte, comprensiva, pero no está bien lo que hizo. Somos humanos y a veces no hacemos lo que está bien. Que yo lo comprenda no quiere decir que lo justifique. No volví a tomar contacto con él, que tampoco me anunció que se iba. En esa confusión de sentimientos y preocupaciones, fue dando explicaciones que no correspondían. Me hubiera gustado un poco más de sinceridad y no decir que era por la plata, si estaban al día con los sueldos. Habíamos hecho algo que era impúdico, que fue pagarle a ellos antes que a los jugadores".

• LEER MÁS: ¿Cómo le fue a Unión recibiendo a Platense en Primera?

Operación Franco Calderón

Uno de los temas que preocupa a los hinchas es la situación de Franco Calderón, que entró en la recta de estar en condiciones de firmar un pre-acuerdo con otro club e irse libre a fin de año. Unión no claudica y busca igual la renovación del vínculo: "Está avanzado. Tuve una charla con parte del cuerpo técnico y dirigentes en Casasol y reunión con Calderón a solas en el club. Charlamos un tiempo bastante extenso. Él no quiere irse por la ventana y le hicimos una oferta interesante dentro de nuestras posibilidades. Apostamos a bonos a futuros, pero siendo moneda extranjera no deja de ser positivo".

Franco Calderón.jpg Luis Spahn confesó que se le hizo una oferta de renovación a Franco Calderón "dentro de las posibilidades de Unión". Prensa Unión.

También, Luis Spahn hizo alusión a completar la vacante en la secretaría técnica: "La secretaría es como el amor, se busca pero hay que esperar a encontrarlo. No es una decisión nuestra unilateral. Es encontrar la persona que sentimos y creemos que puede adaptarse a ser algo muy maleable entre la dirigencia, cuerpo técnico y jugadores. Hay ofrecimientos, no locales, pero lo estamos analizando. Hay que encontrar la persona con ese perfil, que no tenga intenciones de dirigir porque muchos están vinculados a ser técnicos y hay que encontrar la persona adecuada".

• LEER MÁS: Unión y Federico Vera están lejos de un acuerdo

"Si tomando un secretario técnico nos equivocamos, imagínense si lo haríamos por urgencia. La decisiones urgentes nunca son buenas. Hay que encontrar esa persona", concluyó Luis Spahn.