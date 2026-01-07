Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión tendrá que seguir esperando: Boca desechó la salida de Zenón al Alavés

En Buenos Aires informan que no hubo acuerdo entre Boca y Alavés por la opción de compra, por lo que Kevin Zenón por ahora se queda. Unión tiene el 20% del pase

7 de enero 2026 · 17:57hs
Las expectativas de Unión deberán esperar otra vez en torno a una posible negociación por el correntino Kevin Zenón, ya que Boca decidió no avanzar con el préstamo solicitado por Alavés de España, una operación que estuvo en análisis durante los últimos días.

La propuesta del club europeo contemplaba una cesión por 18 meses a cambio de 1.000.000 de dólares, un número que el Xeneize evaluó con detenimiento. Sin embargo, según informaciones que llegan desde Buenos Aires, el acuerdo se cayó por un punto clave: la opción de compra al final del contrato.

Unión por ahora no puede sacar rédito del 20% que tiene de Zenón

Boca pretendía fijar una opción acorde a la actual cláusula de rescisión del volante (15.000.000 de dólares), entendiendo su proyección y valor de mercado. Del otro lado, el Alavés buscó establecer una cifra sensiblemente menor, ajustada a sus posibilidades económicas. Esa diferencia terminó siendo determinante y dejó la negociación sin consenso.

Kevin Zenón
Unión todavía no puede sacarle jugo al 20% que tiende de Kevin Zenón.

Unión todavía no puede sacarle jugo al 20% que tiende de Kevin Zenón.

Ante este escenario, toma fuerza la idea de que Zenón continúe en Boca y pelee por un lugar dentro del plantel, al menos en el corto plazo. El cuerpo técnico considera que puede ser una alternativa válida y el club no está dispuesto a desprenderse del jugador sin asegurarse una eventual venta acorde a sus pretensiones.

Mientras tanto, Unión sigue mirando de reojo cada movimiento. El Tatengue conserva el 20% del pase del mediocampista y cualquier operación futura representa un ingreso potencial. Por ahora, no hubo traspaso ni préstamo.

Unión Kevin Zenón Boca
