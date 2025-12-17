Unión vuelve a pescar en Racing y suma a Santino Vera como apuesta a futuro

Unión acordó la llegada de Santino Vera, volante central de 19 años surgido en Racing, con pasado en Primera y experiencia en la Sub-20.

Unión vuelve a mirar a los clubes grandes para nutrir su estructura deportiva. En las próximas horas se concretará la llegada de Santino Vera, mediocampista central de 19 años que arriba desde Racing Club, en una apuesta que combina proyección, formación de elite y recorrido en selecciones juveniles.

El volante surgido en la Academia tuvo su debut en Primera División el 2 de julio de 2023, bajo la conducción de Fernando Gago, nada menos que en un clásico regional: fue en la victoria por 4-0 ante Colón. A partir de allí, Vera acumuló seis encuentros en la máxima categoría, siempre alternando entre convocatorias y apariciones esporádicas.

Perfil joven, con roce de Primera

Vera se desempeña como volante central, con buena lectura táctica y capacidad para jugar como eje en el mediocampo. En 2024 integró la Selección Argentina Sub-20 dirigida por Javier Mascherano, un respaldo importante a su proceso formativo y a su potencial a mediano plazo.

Durante la primera parte de 2025, el mediocampista disputó 13 partidos en el Selectivo de Racing, aunque a mitad de año desde el club le solicitaron —al igual que a otros juveniles— que buscara continuidad en otra institución. Al no concretarse una salida inmediata, quedó relegado y sin sumar minutos en la competencia oficial.

Una historia que Unión ya conoce

Más allá de haber entrenado en algunos períodos con el plantel profesional, Vera nunca logró afirmarse como alternativa de recambio en Racing. El paso de los mercados de pases fue corriéndolo en la consideración, una situación frecuente en planteles cargados de nombres y competencia interna.

En ese contexto, Unión aparece como una oportunidad clave para relanzar su carrera. En principio, el jugador se sumará a la Reserva, con la expectativa de adaptarse al modelo del club y empezar a pelear por un lugar más arriba.

No es la primera vez que el Tatengue recurre a esta vía: en los últimos años llegaron por un camino similar Patricio Tanda (Racing), Valentín Fascendini (Boca) y Lautaro Vargas (Defensa y Justicia), apuestas jóvenes que encontraron en Santa Fe un escenario más favorable para crecer y mostrarse.

Con la llegada de Santino Vera, Unión refuerza su política de captación de talento joven, apostando a futbolistas con formación en clubes grandes y margen de evolución, una fórmula que ya le dio resultados y que vuelve a ponerse en marcha.