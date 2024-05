Unión tiene hora y día definidos para visitar a Atlanta

La alineación de Paulo Poccia pisará Villa Crespo para toparse con las Bohemias el sábado 25 de mayo, a partir de las 11, en el predio Antonio Carbone.

7ª FECHA - ZONA A

LIBRE C. DEP. ESPAÑOL

C.A. VÉLEZ SARSFIELD vs C.A. SARMIENTO 26-may 16:00 VILLA OLÍMPICA

C.A. SAN MIGUEL vs C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA 26-may 15:00 ESTADIO MALVINAS ARGENTINAS

C. COMUNICACIONES vs C.A.S. Y D. CAMIONEROS 25-may 11:00 CANCHA AUXILIAR N° 2

C.S.Y. DEP. MERLO vs C.A. TALLERES (CBA.) 26-may 15:00 ESTADIO JOSÉ MANUEL MORENO

C. EL PORVENIR vs LIMA F.C. (ZÁRATE) 25-may 14:00 ESTADIO GILDO GHERSINICH

5ª FECHA - ZONA B

A.A. ARGENTINOS JRS. vs C.A. DEF. DE BELGRANO 25-may 14:30 PREDIO CEFFA (SINTETICO)

C. DEP. ARMENIO vs C.A. LANÚS 26-may 15:30 CANCHA AUXILIAR

C.A. ATLANTA vs C.A. UNIÓN 25-may 11:00 PREDIO ANTONIO CARBONE

C. DEP. MORÓN vs AT. DE RAFAELA 25-may 14:30 PREDIO RAUL DI CARLO

C.A. ALL BOYS vs C. ESTUDIANTES DE L.P. 25-may 14:00 ESTADIO ISLAS MALVINAS