Unión tiene un competidor de peso por Thiago Cardozo

Thiago Cardozo, prioridad en Unión

Rodrigo Lubetkin, representante de Thiago Cardozo, habló con LT9 (AM 1150) hace un paer de días y reveló: "Estamos en un principio de acuerdo con el club y Tomás Costa, con quien nos entendemos bárbaro. Estamos en los detalles finales viendo si podemos firmar, si no es a fin de año podría ser en los primeros días del año que viene para que pueda arrancar la pretemporada. Hasta que mi cliente no tenga el contrato firmado por tres años, no lo puedo dar por hecho, pero estamos muy cerca y muy encaminados".