Romero confirmó que 550 efectivos estarán afectados al partido de "altísimo riesgo" de Unión

En el arranque Romero contó en qué va a consistir el operativo, e indicó: "La conclusión es que estamos para el día sábado, a las 18 horas, con el partido de Unión con Tigre, que será un partido de altísimo riesgo, porque todos saben el momento que está viviendo la Unión. Entonces hemos diagramado un dispositivo bastante amplio, donde vamos a estar contando un servicio de 550 policías, de los cuales 400 van a ser por parte del club, como servicios de policía adicional, los otros 150 van a ser a cargo de la provincia".

"Para que tenga el socio en cuenta, el estadio vamos a hacer la apertura tres horas antes, para que puedan ingresar en forma tranquila y que tengan el tiempo suficiente, ya que creemos que el día sábado va a concurrir mucha gente a ver el club Unión, por eso el motivo es que se abra tres horas antes. Y el servicio policial va a estar empezando 14 horas", agregó Romero.

Mientras que cómo va a estar distribuido justamente el servicio de policía, Romero dijo: "El servicio va a empezar la brigada explosivo, hacer los controles a las 13 horas, a las 14 horas iniciaría el operativo policía general, a las 15 horas se haría la apertura. Lógicamente vamos a estar haciendo distintos cortes alrededor del estadio, para evitar los cruces que, como todos sabemos, Colón juega al mismo horario, así que vamos a estar haciendo desvío que van a estar tomando hasta calle San Jerónimo".

Sobre si se analizó la chance de jugar sin público, Romero respondió: "No, no... Lo hemos puesto en la mesa varias veces. Creemos que Unión tiene sus chances de seguir permaneciendo en primera. Entonces, no vimos motivos para cortarle el festejo a los hinchas si esto sucede. Lógicamente, si el resultado es adverso, hay que hacerle entender a la gente que no es más que un partido de fútbol. Hay otros problemas que está viviendo la sociedad que son peores que si Unión pierde. Entonces debemos enfocarnos de esa manera. Lo hemos estado charlando con el club, con la comisión de los festejos, que tiene que hacerle entender a los hinchas que es un partido de fútbol, nada más".

Y sobre si habrá controles en torno al estadio Brigadier López, Romero indico: "Tenemos, lógicamente, los controles vamos a hacer sobre el estadio de Colón, sobre el predio, también en el lugar donde concentra Unión y, lógicamente, el mismo estadio del club Unión. Ahí vamos a hacer los cortes que recién estaba diciendo para evitar que se crucen los hinchas, sea de Colón o de Unión.

Sobre el post partido, Romero contó: "Lógicamente, el número que di es para el partido, la unidad regional sigue contando con los servicios ordinarios, los servicios habituales, que esos servicios también van a ser delegados o convocados hacia el postpartido".

También se lo consultó sobre si en algún momento pidieron el cambio de horario de la definición (se mencionó la solicitud para que vayan a las 17), y remarcó: "Fue una charla que tuvimos en la mesa, pero, lógicamente, la liga ya tenía organizados todos los partidos al mismo horario, era prácticamente inviable poder hacer el cambio, ya que deberíamos hacer el cambio de los partidos restantes".

Y en el final, sobre con los elementos que están prohibidos, Marcos Romero indicó: "Lo único que hemos prohibido al club, que ingresen los telones, que se ponen por lo general detrás de los arcos. Fue una cuestión de seguridad y si tenemos que identificar a alguna persona, poder realizarlo. Lógicamente vamos a estar trabajando con los drones, todo va a estar muy monitoreado, así que también es un motivo de pedirle al socio...".