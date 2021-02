Sabiendo que la pasión está a flor de piel, el club aprovechó el impulso para llegarle otra vez al corazón a la gente y, en esta ocasión, difundió a través de las redes sociales, un nuevo video motivacional. En este caso, postales del aliento en las tribunas del templo de la Avenida López y Planes.

Todavía no se sabe cuándo puede regresar el público a los estadios por la emergencia sanitaria, pero el candor y la adrenalina siempre están en el hincha, que no razona, se apasiona y por eso, solo piensa en ver a su equipo, que se renueva y va por un nuevo camino.

Una relación que se fortalece cada días más y, si bien es cierto que hubo que esperar nueve meses para que la pelota vuelva a rodar en Argentina, el amor por los colores sigue inalterable. Es algo que no se puede cambiar. Unión lo sabe y juega cada día con la gente un partido. Ahora en la previa del regreso a la actividad en la Copa de la Liga Profesional, la emoción va en aumento.