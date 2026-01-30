Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

Unión espera que lleguen los documentos de Ecuador para que Brahian Cuello quede habilitado para el partido ante Gimnasia (M)

Ovación

Por Ovación

30 de enero 2026 · 18:49hs
Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

En la semana previa al cruce con Gimnasia de Mendoza, en Unión las miradas están puestas en lo táctico. Hay una situación que se roba la atención y tiene que ver con Brahian Cuello, una de las apuestas del mercado que todavía no pudo vestirse de corto oficialmente.

• LEER MÁS: Unión cambia el chip y ahora piensa en Gimnasia (M) con una baja obligada

Madelón espera contar con Cuello en Unión

El extremo, segunda incorporación de la temporada, se perdió el duelo ante Lanús por un motivo ajeno al campo de juego: la habilitación no llegó a tiempo y los papeles lo dejaron afuera. Lejos de resolverse, el trámite sigue abierto y mantiene en vilo al cuerpo técnico y a la dirigencia.

Brahian Cuello.jpg

La documentación continúa sin aprobarse y en Santa Fe se trabaja a contrarreloj para destrabar la situación. La expectativa es que Cuello pueda, al menos, integrar la lista de concentrados para el compromiso del lunes, cuando el Tate reciba al elenco mendocino en el 15 de Abril, desde las 22, con Nazareno Arasa como árbitro, por la fecha 3 de la zona A del Apertura,

• LEER MÁS: Unión toma nota: Gremio viene con todo para llevarse a Juan Nardoni

El tiempo corre, los plazos se achican y la ilusión de sumar una nueva alternativa ofensiva depende de un sello y una firma. En Unión esperan. La pelota todavía no pasa por Cuello, pero la ansiedad ya juega su partido.

Unión Brahian Cuello Gimnasia de Mendoza
Noticias relacionadas
todo lo que el hincha de union debe conocer para el partido contra gimnasia (m)

Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

theo akwuba es refuerzo de union para la liga nacional

Theo Akwuba es refuerzo de Unión para la Liga Nacional

santiago zurbriggen explico que paso con mauricio martinez y claudio corvalan

Santiago Zurbriggen explicó que pasó con Mauricio Martínez y Claudio Corvalán

de relegado a pieza clave: profini se afirmo en union

De relegado a pieza clave: Profini se afirmó en Unión

Lo último

Dengue: confirmaron la presencia del mosquito transmisor en 30 barrios de la ciudad de Santa Fe

Dengue: confirmaron la presencia del mosquito transmisor en 30 barrios de la ciudad de Santa Fe

Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

Santa Fe envía 50 brigadistas a la Patagonia para reforzar el combate contra los incendios forestales

Santa Fe envía 50 brigadistas a la Patagonia para reforzar el combate contra los incendios forestales

Último Momento
Dengue: confirmaron la presencia del mosquito transmisor en 30 barrios de la ciudad de Santa Fe

Dengue: confirmaron la presencia del mosquito transmisor en 30 barrios de la ciudad de Santa Fe

Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

Santa Fe envía 50 brigadistas a la Patagonia para reforzar el combate contra los incendios forestales

Santa Fe envía 50 brigadistas a la Patagonia para reforzar el combate contra los incendios forestales

Alertan por el cierre de las exportaciones santafesinas de biodiesel a la Unión Europea

Alertan por el cierre de las exportaciones santafesinas de biodiesel a la Unión Europea

Horror en Miramar: investigan la violación de una adolescente tras un ataque en la playa

Horror en Miramar: investigan la violación de una adolescente tras un ataque en la playa

Ovación
El gobernador Pullaro recibió a los nadadores de la Maratón Santa Fe-Coronda

El gobernador Pullaro recibió a los nadadores de la Maratón Santa Fe-Coronda

Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Colón negocia la renovación de Lago y rechaza sondeos externos

Colón negocia la renovación de Lago y rechaza sondeos externos

De relegado a pieza clave: Profini se afirmó en Unión

De relegado a pieza clave: Profini se afirmó en Unión

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único