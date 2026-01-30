Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

Unión espera que lleguen los documentos de Ecuador para que Brahian Cuello quede habilitado para el partido ante Gimnasia (M)

En la semana previa al cruce con Gimnasia de Mendoza , en Unión las miradas están puestas en lo táctico. Hay una situación que se roba la atención y tiene que ver con Brahian Cuello , una de las apuestas del mercado que todavía no pudo vestirse de corto oficialmente.

Madelón espera contar con Cuello en Unión

El extremo, segunda incorporación de la temporada, se perdió el duelo ante Lanús por un motivo ajeno al campo de juego: la habilitación no llegó a tiempo y los papeles lo dejaron afuera. Lejos de resolverse, el trámite sigue abierto y mantiene en vilo al cuerpo técnico y a la dirigencia.

La documentación continúa sin aprobarse y en Santa Fe se trabaja a contrarreloj para destrabar la situación. La expectativa es que Cuello pueda, al menos, integrar la lista de concentrados para el compromiso del lunes, cuando el Tate reciba al elenco mendocino en el 15 de Abril, desde las 22, con Nazareno Arasa como árbitro, por la fecha 3 de la zona A del Apertura,

El tiempo corre, los plazos se achican y la ilusión de sumar una nueva alternativa ofensiva depende de un sello y una firma. En Unión esperan. La pelota todavía no pasa por Cuello, pero la ansiedad ya juega su partido.