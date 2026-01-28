Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

Unión prepara una variante clave para el duelo de este jueves a las 19.15 ante Lanús en el sur bonaerense. El DT busca más equilibrio y profundidad.

Unión tendrá una prueba exigente este jueves cuando visite a Lanús en el estadio Ciudad de Lanús–Néstor Díaz Pérez, por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

LEER MÁS: Unión podría tener un cupo extra y sueña con el regreso de Mauricio Martínez

Después del empate sin goles frente a Platense en el 15 de Abril, Leonardo Madelón decidió meter mano en el equipo con una modificación que apunta directamente a corregir uno de los déficits que dejó el debut: la falta de peso ofensivo.

El entrenador no tardó demasiado en tomar nota de lo que vio en el estreno y apostará por una variante con mensaje táctico claro.

Una sociedad nueva por la izquierda en Unión

La principal novedad será el ingreso de Bruno Pittón como lateral izquierdo, en lo que marcará su regreso tras una extensa recuperación por la rotura de ligamentos cruzados. Su presencia provocará un reacomodamiento: Mateo Del Blanco, que fue uno de los puntos más regulares en el cierre de 2025 jugando como defensor, se adelantará unos metros para desempeñarse como volante por ese sector.

Del Blanco.jpg Prensa Unión

El que deja el equipo es Franco Fragapane, de floja producción ante Platense. La idea de Madelón es clara: reforzar la solidez defensiva con un lateral natural como Pittón y, a la vez, darle a Del Blanco mayor libertad para soltarse, asociarse y pisar campo rival.

Una señal tras un debut con dudas

El 0-0 del estreno no dejó reproches desde lo actitudinal ni desde el orden, pero sí encendió alarmas en la gestación de juego y la contundencia, un problema que Unión arrastra desde el tramo final de la temporada pasada.

LEER MÁS: Unión oficializó a Menossi hasta 2026 y suma experiencia en el medio

Por eso, el movimiento en la banda izquierda no es casual. Los equipos de Madelón históricamente se caracterizaron por la amplitud, el recorrido de los laterales y la profundidad por afuera, y ese ADN es el que el DT pretende recuperar para empezar a lastimar más en ataque.

El posible equipo tatengue para visitar a Lanús

Con este retoque, Unión se perfila para salir a la cancha con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Mateo Del Blanco; Cristian Tarragona y Agustín Colazo.

El desafío será transformar el orden en peligro real y empezar a sumar de a tres fuera de casa, en una cancha siempre complicada y ante un rival que suele hacerse fuerte como local.