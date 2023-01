¿Unión vendió bien o no a Juan Ignacio Nardoni?

No obstante, restan detalles y muy importantes acerca de la operación. Si bien los mismos trascendieron, no fueron informados de manera oficial. Se menciona que Unión ahora recibiría 2.750.000 dólares limpios y los dos 2.000.000 restantes serían abonados en un plazo de dos años. Pero además, no se especifica el porcentaje de la ficha que transfiere a la entidad rojiblanca. Aunque está claro que es por el 100% del pase.