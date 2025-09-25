Unión viaja a Buenos Aires sin sorpresas y con equipo confirmado

El plantel de Unión entrenó esta mañana en el predio Casasol y luego del mediodía viaja a Buenos Aires con formación confirmada

Este jueves por la mañana, el plantel de Unión llevó adelante el último entrenamiento previo al partido que jugará ante Banfield el viernes desde las 19.

Luego de la práctica, el plantel almuerza y posteriormente viajará en micro con destino a Buenos Aires . En la delegación no hay sorpresas y se especula que la lista de convocados sea la misma que en el último partido.

Así las cosas, serán 23 los futbolistas que emprenderán el viaje, con un equipo que está confirmado desde el inicio de la semana.

Y es que luego del partido ante Independiente Rivadavia, no hubo jugadores lesionados ni tampoco suspendidos. Por lo cual, Leonardo Madelón repetirá la formación por tercer encuentro consecutivo.

La formación rojiblanca será con: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.