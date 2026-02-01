Unión analiza si aprovechará los dos cupos extra

Las salidas de Enzo Rubio y Franco Ratotti al fútbol ecuatoriano habilitan nuevas incorporaciones a Unión hasta el 10 de marzo.

Unión vuelve a mirar el mercado de pases con una puerta que se reabrió en los últimos días. Las transferencias de Enzo Rubio y Franco Ratotti a Delfín de Ecuador le otorgan al club santafesino dos cupos adicionales para incorporar refuerzos, una posibilidad reglamentaria que la AFA habilita cuando se producen salidas al exterior. El plazo se extiende hasta el 31 de marzo.

La situación genera expectativa en torno a cómo se moverán Leonardo Madelón y la dirigencia rojiblanca: si aprovecharán ambos lugares, solo uno, o si directamente darán por cerrado el plantel con las caras nuevas que ya se sumaron en este mercado.

El nombre que no fue para Unión

Cuando se concretó la salida de Rubio, uno de los apellidos que rápidamente empezó a sonar fue el de Mauricio Martínez. El volante logró desvincularse de Rosario Central y aparecía como una alternativa concreta para reforzar la mitad de la cancha tatengue.

Enzo Rubio Delfin Enzo Rubio, tras su salida de Unión, ya se encuentra en Ecuador donde fue presentado como jugador de Delfín. @DelfinSC

Sin embargo, la negociación nunca avanzó a fondo y el futbolista terminó recalando de manera sorpresiva en Sarmiento de Junín. Según trascendió, Martínez quedó golpeado por la situación, ya que desde Unión no aceleraron su llegada, argumentando cuestiones económicas y también el hecho de que ese puesto ya estaba cubierto con la incorporación de Lucas Menossi.

Un plantel que ya tuvo movimientos

Hasta aquí, Unión ya sumó a Matías Mansilla, Brahian Cuello y el propio Menossi, nombres que llegaron para potenciar distintas zonas del equipo. Con esas incorporaciones, el cuerpo técnico entiende que varias posiciones quedaron cubiertas, aunque siempre aparece la posibilidad de sumar jerarquía si surge una oportunidad de mercado.

Ahora la pelota está del lado del entrenador y de los dirigentes. Los dos cupos están disponibles, pero utilizarlos implicará una inversión y un ajuste en la planificación deportiva. También influirá el análisis que haga Madelón sobre el rendimiento del equipo en estas primeras fechas y las necesidades que detecte a corto plazo.

Por lo pronto, Unión tiene la chance reglamentaria de reforzarse un poco más. Resta saber si la aprovechará o si el DT considera que el plantel ya está listo para afrontar lo que viene en el Torneo Apertura.