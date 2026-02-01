Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión analiza si aprovechará los dos cupos extra

Las salidas de Enzo Rubio y Franco Ratotti al fútbol ecuatoriano habilitan nuevas incorporaciones a Unión hasta el 10 de marzo.

Ovación

Por Ovación

1 de febrero 2026 · 13:11hs
Unión analiza si aprovechará los dos cupos extra

Prensa Unión

Unión vuelve a mirar el mercado de pases con una puerta que se reabrió en los últimos días. Las transferencias de Enzo Rubio y Franco Ratotti a Delfín de Ecuador le otorgan al club santafesino dos cupos adicionales para incorporar refuerzos, una posibilidad reglamentaria que la AFA habilita cuando se producen salidas al exterior. El plazo se extiende hasta el 31 de marzo.

LEER MÁS: Franco Ratotti deja Unión y jugará a préstamo en Delfín de Ecuador

La situación genera expectativa en torno a cómo se moverán Leonardo Madelón y la dirigencia rojiblanca: si aprovecharán ambos lugares, solo uno, o si directamente darán por cerrado el plantel con las caras nuevas que ya se sumaron en este mercado.

El nombre que no fue para Unión

Cuando se concretó la salida de Rubio, uno de los apellidos que rápidamente empezó a sonar fue el de Mauricio Martínez. El volante logró desvincularse de Rosario Central y aparecía como una alternativa concreta para reforzar la mitad de la cancha tatengue.

Enzo Rubio Delfin
Enzo Rubio, tras su salida de Uni&oacute;n, ya se encuentra en Ecuador donde fue presentado como jugador de Delf&iacute;n.

Enzo Rubio, tras su salida de Unión, ya se encuentra en Ecuador donde fue presentado como jugador de Delfín.

Sin embargo, la negociación nunca avanzó a fondo y el futbolista terminó recalando de manera sorpresiva en Sarmiento de Junín. Según trascendió, Martínez quedó golpeado por la situación, ya que desde Unión no aceleraron su llegada, argumentando cuestiones económicas y también el hecho de que ese puesto ya estaba cubierto con la incorporación de Lucas Menossi.

Un plantel que ya tuvo movimientos

Hasta aquí, Unión ya sumó a Matías Mansilla, Brahian Cuello y el propio Menossi, nombres que llegaron para potenciar distintas zonas del equipo. Con esas incorporaciones, el cuerpo técnico entiende que varias posiciones quedaron cubiertas, aunque siempre aparece la posibilidad de sumar jerarquía si surge una oportunidad de mercado.

LEER MÁS: Unión todavía no ganó en el Apertura y el arranque empieza a inquietar

Ahora la pelota está del lado del entrenador y de los dirigentes. Los dos cupos están disponibles, pero utilizarlos implicará una inversión y un ajuste en la planificación deportiva. También influirá el análisis que haga Madelón sobre el rendimiento del equipo en estas primeras fechas y las necesidades que detecte a corto plazo.

Por lo pronto, Unión tiene la chance reglamentaria de reforzarse un poco más. Resta saber si la aprovechará o si el DT considera que el plantel ya está listo para afrontar lo que viene en el Torneo Apertura.

Unión Rubio Ratotti
Noticias relacionadas
union recibe a obera en el malvicino por la liga nacional

Unión recibe a Oberá en el Malvicino por la Liga Nacional

union todavia no gano en el apertura y el arranque empieza a inquietar

Unión todavía no ganó en el Apertura y el arranque empieza a inquietar

franco ratotti deja union y jugara a prestamo en delfin de ecuador

Franco Ratotti deja Unión y jugará a préstamo en Delfín de Ecuador

union espera que llegue la habilitacion de brahian cuello para el partido ante gimnasia (m)

Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

Lo último

Colón suma caras nuevas pero sigue activo en el mercado

Colón suma caras nuevas pero sigue activo en el mercado

Adicción digital en los más chicos: las habilidades sociales que se ven más afectadas por el uso del celular

Adicción digital en los más chicos: las habilidades sociales que se ven más afectadas por el uso del celular

Unión, alerta por la decisión de Racing ante la oferta de Gremio por Nardoni

Unión, alerta por la decisión de Racing ante la oferta de Gremio por Nardoni

Último Momento
Colón suma caras nuevas pero sigue activo en el mercado

Colón suma caras nuevas pero sigue activo en el mercado

Adicción digital en los más chicos: las habilidades sociales que se ven más afectadas por el uso del celular

Adicción digital en los más chicos: las habilidades sociales que se ven más afectadas por el uso del celular

Unión, alerta por la decisión de Racing ante la oferta de Gremio por Nardoni

Unión, alerta por la decisión de Racing ante la oferta de Gremio por Nardoni

Madelón ajusta piezas y define el once para buscar su primer triunfo ante Gimnasia (M)

Madelón ajusta piezas y define el once para buscar su primer triunfo ante Gimnasia (M)

Unión analiza si aprovechará los dos cupos extra

Unión analiza si aprovechará los dos cupos extra

Ovación
EN VIVO: el equipo italiano marca el rumbo en la Maratón Santa Fe-Coronda, la más linda del mundo

EN VIVO: el equipo italiano marca el rumbo en la Maratón Santa Fe-Coronda, la "más linda del mundo"

La maratón Santa Fe–Coronda se vive en colores: postales de la más linda del mundo

La maratón Santa Fe–Coronda se vive en colores: postales de la más linda del mundo

Pullaro: La maratón muestra la identidad de lo que somos los santafesinos

Pullaro: "La maratón muestra la identidad de lo que somos los santafesinos"

En una gran pelea el Chapu Cantero cayó por puntos en Buenos Aires

En una gran pelea el Chapu Cantero cayó por puntos en Buenos Aires

Unión no pudo en casa y cayó ante un sólido Oberá

Unión no pudo en casa y cayó ante un sólido Oberá

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único