Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión recibe a Oberá en el Malvicino por la Liga Nacional

El Tatengue juega este viernes desde las 21.00 como local ante Oberá, con formación confirmada y la conducción de Marcos Chechele.

Ovación

Por Ovación

31 de enero 2026 · 18:18hs
Unión recibe a Oberá en el Malvicino por la Liga Nacional

Prensa LNB

Unión afrontará este viernes por la noche un nuevo desafío ante Oberá Tenis Club, en el estadio Ángel P. Malvicino, por una nueva jornada de la Liga Nacional. El equipo santafesino llega fortalecido por los resultados recientes y buscará ratificar su buen momento frente a su gente.

El gran presente de Unión en la Liga Nacional

El Tatengue viene de vencer 96-93 a San Lorenzo de Almagro como local, resultado que le permitió alcanzar su quinto triunfo consecutivo, mejorar su récord a 10-9 y mantenerse invicto en lo que va de 2026. La victoria reforzó la confianza del plantel y consolidó su crecimiento colectivo.

El encuentro se disputará este viernes desde las 21.00, en el Malvicino, donde Unión intentará volver a hacerse fuerte como local ante un rival exigente, en un contexto clave para seguir escalando posiciones en la tabla.

El entrenador Marcos Chechele ya definió el quinteto inicial para el duelo. Los elegidos serán Pablo Spies, Gabricio Góez, Agustín Ferrari, Segundo Astulfi y Ulises González, una alineación que busca sostener intensidad, equilibrio y eficacia ofensiva.

LEER MÁS: Theo Akwuba es refuerzo de Unión para la Liga Nacional

Unión busca sostener su identidad como local

Con el respaldo del público y una racha que ilusiona, Unión intentará prolongar su buen presente, reafirmar su identidad de juego y seguir construyendo confianza en un torneo largo y competitivo como la Liga Nacional.

Unión Oberá Liga Nacional Tatengue
Noticias relacionadas
union espera que llegue la habilitacion de brahian cuello para el partido ante gimnasia (m)

Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

union toma nota: gremio viene con todo para llevarse a juan nardoni

Unión toma nota: Gremio viene con todo para llevarse a Juan Nardoni

union cambia el chip y ahora piensa en gimnasia (m) con una baja obligada

Unión cambia el chip y ahora piensa en Gimnasia (M) con una baja obligada

todo lo que el hincha de union debe conocer para el partido contra gimnasia (m)

Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Lo último

Nahuel Curcio, en la mira de un club ecuatoriano y Colón analiza una cesión

Nahuel Curcio, en la mira de un club ecuatoriano y Colón analiza una cesión

Unión recibe a Oberá en el Malvicino por la Liga Nacional

Unión recibe a Oberá en el Malvicino por la Liga Nacional

Fuerte caída de la natalidad en Santa Fe: en seis años hubo 14.000 nacimientos menos

Fuerte caída de la natalidad en Santa Fe: en seis años hubo 14.000 nacimientos menos

Último Momento
Nahuel Curcio, en la mira de un club ecuatoriano y Colón analiza una cesión

Nahuel Curcio, en la mira de un club ecuatoriano y Colón analiza una cesión

Unión recibe a Oberá en el Malvicino por la Liga Nacional

Unión recibe a Oberá en el Malvicino por la Liga Nacional

Fuerte caída de la natalidad en Santa Fe: en seis años hubo 14.000 nacimientos menos

Fuerte caída de la natalidad en Santa Fe: en seis años hubo 14.000 nacimientos menos

Talleres recibe a Platense en el Kempes con la necesidad de recuperarse

Talleres recibe a Platense en el Kempes con la necesidad de recuperarse

Atlético Tucumán y Huracán buscan despegar en el Torneo Apertura

Atlético Tucumán y Huracán buscan despegar en el Torneo Apertura

Ovación
Unión recibe a Oberá en el Malvicino por la Liga Nacional

Unión recibe a Oberá en el Malvicino por la Liga Nacional

Villa Dora se trajo un triunfazo de San Jerónimo Norte

Villa Dora se trajo un triunfazo de San Jerónimo Norte

Martín Carrizo, el santafesino que buscará nuevamente el podio

Martín Carrizo, el santafesino que buscará nuevamente el podio

Se realizó el Sprint demostración en la costanera Este

Se realizó el Sprint demostración en la costanera Este

Cruce de santafesinos en la segunda fecha de la Copa Federación

Cruce de santafesinos en la segunda fecha de la Copa Federación

Policiales
Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único