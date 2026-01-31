Unión recibe a Oberá en el Malvicino por la Liga Nacional

El Tatengue juega este viernes desde las 21.00 como local ante Oberá, con formación confirmada y la conducción de Marcos Chechele.

Unión afrontará este viernes por la noche un nuevo desafío ante Oberá Tenis Club , en el estadio Ángel P. Malvicino , por una nueva jornada de la Liga Nacional . El equipo santafesino llega fortalecido por los resultados recientes y buscará ratificar su buen momento frente a su gente.

El Tatengue viene de vencer 96-93 a San Lorenzo de Almagro como local, resultado que le permitió alcanzar su quinto triunfo consecutivo , mejorar su récord a 10-9 y mantenerse invicto en lo que va de 2026 . La victoria reforzó la confianza del plantel y consolidó su crecimiento colectivo.

El encuentro se disputará este viernes desde las 21.00, en el Malvicino, donde Unión intentará volver a hacerse fuerte como local ante un rival exigente, en un contexto clave para seguir escalando posiciones en la tabla.

El entrenador Marcos Chechele ya definió el quinteto inicial para el duelo. Los elegidos serán Pablo Spies, Gabricio Góez, Agustín Ferrari, Segundo Astulfi y Ulises González, una alineación que busca sostener intensidad, equilibrio y eficacia ofensiva.

Unión busca sostener su identidad como local

Con el respaldo del público y una racha que ilusiona, Unión intentará prolongar su buen presente, reafirmar su identidad de juego y seguir construyendo confianza en un torneo largo y competitivo como la Liga Nacional.